به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اسکار ۲۰۲۱ که از ساعت ۲ صبح به وقت ایران با رفتن پل ریسی یکی از نامزدهای بازیگری امسال روی فرش قرمز کارش را شروع کرد، ساعت ۴ و نیم با حضور رجینا کینگ روی صحنه و تاکید وی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی شروع شد و تا ساعت ۷ و نیم (به وقت ایران) ادامه داشت.

در این مراسم که برای سومین سال متوالی بدون حضور مجری برگزار شد، کینگ نخستین جایزه اسکار را که بهترین فیلمنامه اوریجینال بود به امرالد فنل اهدا کرد.

تجلیل دنیل کالویا از یک فعال حقوق سیاهان

دنیل کالویا که برای بازی در «یهودا و مسیح سیاه» برنده اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شد در سخنان دریافت جایزه از فرد همپتون رییس حزب پلنگ سیاه تشکر کرد. وی در این فیلم در نقش این شخصیت بازی کرده است.

وی گفت: چه مردی. ما چقدر خوشبختیم که در عصری زندگی کردیم که او حضور داشت. برای نوری که او پراکند از وی متشکرم. او ۲۱ سال روی زمین زندگی کرد و راهی برای صبحانه دادن به بچه‌ها پیدا کرد. به آنها آموزش داد، مراقبت رایگان پزشکی انجام داد و در برابر همه مشکلات این کارها را کرد. او به من راه را نشان داد، به من آموخت، همه بچه‌های حزب پلنگ سیاه به من نشان دادند چطور خودم را دوست داشته باشم و آنها عشق را به جامعه سیاه و دیگر جوامع سرریز کردند.

همپتون سال ۱۹۶۹ در ۲۱ سالگی کشته شد. کالویا سال ۲۰۱۸ برای بازی در «برو بیرون» جوردن پیلی اولین نامزدی اسکارش را کسب کرده بود.

برد بزرگ نتفلیکس

اسکار امسال شب بزرگی برای نتفلیکس بود که در مجموع ۷ جایزه به خانه برد و از همه استودیوهای دیگر موفق‌تر ظاهر شد. با این حال این استودیو از بردن جایزه بهترین فیلم باز ماند و در بخش بازیگری نیز جایزه‌ای نصیبش نشد. این استودیو در مجموع ۳۶ نامزدی کسب کرده بود که آن هم بیشتر از هر استودیوی دیگر حاضر در فهرست نامزدها بود. «منک»، «بلک باتم ما رینی»، مستند بلند «معلم اختاپوس من»، فیلم کوتاه «دو غریبه دور» و انیمیشن کوتاه «هر اتفاقی بیفتد هم دوستت دارم» فیلم‌های برنده نتفلیکس بودند.

در مجموع نتفلیکس در ۲۲ بخش از ۲۳ بخش اسکار حداقل یک نامزد داشت. این کمپانی سال ۲۰۲۰ تنها ۲ جایزه از ۲۴ نامزدی‌اش برده بود.

وارنر برادرز پس از نتفلیکس دیگر استودیوی برنده بود و پس از آن سرچلایت پیکچرز متعلق به دیزنی جای داشت. سرچلایت سازنده «سرزمین آوارگان» سه جایزه برد که شامل بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن بود. برادران وارنر هم برای «یهودا و مسیح سیاه» و «تنت» سه جایزه برد.

آمازون استودیوز نیز برای «آوای متال» ۲ جایزه دریافت کرد. این استودیو در مجموع ۱۲ نامزدی کسب کرده بود. پیکسار دیزنی نیز ۲ جایزه برای «روح» برد و سونی پیکچرز هم برای «پدر» با ۲ جایزه اسکار به خانه رفت.

بازیگر کره‌ای تاریخ ساز شد

یو-جونگ یئون برای بازی در «میناری» به عنوان اولین بازیگر زن کره‌ای برنده اسکار تاریخ‌ساز شد. وی دومین بازیگر آسیایی است که جایزه بازیگری اسکار را دریافت کرده است.

وی جایزه‌اش را از دست برد پیت دریافت کرد که با کمپانی «پلن بی» از تهیه‌کنندگان «میناری» بود. وی سخنرانی‌اش را بازیگوشانه با کنایه‌ای به نبودن برد پیت در صحنه‌های فیلمبرداری شروع کرد و گفت: سرانجام شما را دیدم. ملاقات شما افتخاری است.

این شوخ طبعی که برای مراسم سه ساعته ضروری بود، ادامه یافت و وی گفت: نمی‌توانم باور کنم اینجا هستم. خوب بگذارید خودم را جمع کنم و ادامه داد: همان طور که می‌دانید من اهل کره هستم نام من یو-جونگ یئون است اما بیشتر اروپایی‌ها به من یو یون می‌گویند. بعضی‌ها هم مرا یو-جونگ صدا می‌زنند. همه‌تان را امشب می بخشم.

وی همچنین به تجلیل از دیگر رقبایش پرداخت و گفت همه نامزدها، ما پنج نفر برنده ۵ فیلم بودیم. امشب که من اینجا هستم فقط کمی شانس بیشتر داشتم. شاید هم این به معنی مهمان‌نوازی آمریکایی برای یک کره‌ای باشد. وی سخنانش را با تشکر از پسرانش به پایان برد و گفت: آنها مرا وادار کردند بیرون بروم و کار کنم. وی با بلند کردن مجسمه اسکارش گفت: این هم نتیجه‌اش است، چون مامان خیلی سخت کار کرد.

یون ۷۳ ساله بیش از ۴۰ سال در سینما و تلویزیون فعالیت کرده است. وی به عنوان مریل استریپ کره جنوبی شناخته می‌شود، هر چند خودش این مقایسه را چاپلوسانه می‌خواند و آن را رد می کند.

تغییر مکان مراسم و نبودن ارکستر

از شگفتی‌های اسکار نود و سوم باید از تغییر بزرگ محل برگزاری مراسم یاد کرد که در یک مکان جدید یعنی یونیون استیشن برگزار شد.

در مراسم اسکار شب پیش هیچ ارکستری حضور نداشت و تنها «کستلاو» به عنوان دی جی موسیقی متن سخنرانی‌ها را اجرا کرد.

تاریخ سازی کلویی ژائو

کلویی ژائو به عنوان دومین برنده زن در بخش کارگردانی تاریخ‌ساز شد.

دست خالی ماندن «دادگاه شیکاگو ۷»

از باورنکردنی‌ها این بود که «دادگاه شیکاگو ۷» که در ۶ بخش نامزد بود، هیچ جایزه‌ای نبرد در حالی که در جوایز انجمن بازیگران جایزه گروه بازیگران را از آن خود کرده بود. با این حال آرون سروکین کارگردان فیلم به زودی با فیلم جدیدی برمی‌گردد. وی در حال فیلمبرداری «بودن در ریکاردوز» با بازی نیکول کیدمن، خاویر باردم و جی.کی.سیمونز است.

رقابت سخت بازیگران زن

اینکه فرانسیس مک‌دورماند این جایزه را برد جای تعجب ندارد و او سومین اسکار بازیگری‌اش را دریافت کرد. اما در دیگر جوایز فصل آندرا دی جایزه گلدن گلوب را برد، وایولا دیویس جایزه انجمن بازیگران و کری مولیگان جایزه منتخب منتقدان و اسپریت را از آن خود کردند.

چادویک بوزمن برنده نشد

اهدای جایزه به آنتونی هاپکینز برای «پدر» نیز تعجب برانگیز شد زیرا انتظار می‌رفت این جایزه از آن چادویک بوزمن برای «بلک باتم ما رینی» شود. وی هم برنده گلدن گلوب و هم انجمن بازیگران شده بود و آنتونی هاپکینز البته از سوی بفتا برنده این جایزه شد. هاپکینز دومین جایزه اسکارش را دریافت کرد و ۳۰ سال پس از بردن اولین اسکار برای «سکوت بره‌ها» این موفقیت را به دست آورد.