«معاون» رئیس جمهور آمریکا نامزد اسکار شد/ شب خوب «روما»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، امسال کمیل نانجیانی بازیگر و طنزپرداز آمریکایی-پاکستانی در مراسمی اسامی نامزدهای این دوره اسکار را اعلام کرد. تریسی الیس راس بازیگر آمریکایی از دیگر مجریان اعلام اسامی نامزدهای اسکار بود.
در حالی که اسامی برندگان نود و یکمین دوره جوایز اسکار یکشنبه ۲۴ فوریه (بامداد دوشنبه ۶ اسفند) اعلام می شود نامزدها در بخشهای مختلف عبارتند از:
بهترین فیلم:
«پلنگ سیاه» ، «کو کلاکس کلان سیاهپوست»، «حماسه کولی»، «سوگلی»، «کتاب سبز»، «روما»، «ستارهای متولد شده»، «معاون»
بهترین کارگردانی:
اسپایک لی برای «کو کلاکس کلان سیاهپوست»، پاول پاولیکوفسکی برای «جنگ سرد»، یورگوس لانتیموس برای «سوگلی»، آلفونسو کوارون برای «روما»، آدام مککی برای «معاون»
بهترین بازیگر مرد:
کریستین بیل برای «معاون»، بردلی کوپر برای «ستارهای متولد شده»، ویلم دافو برای «در دروازه ابدیت»، رامی مالک برای «حماسه کولی»، ویگو مورتنسن برای «کتاب سبز»
بهترین بازیگر زن:
یالیتزا آپاریسیو برای «روما»، گلن کلوز برای «همسر»، الیویا کلمن برای «سوگلی»، لیدی گاگا برای «ستارهای متولد میشود»، ملیسا مککارتی برای «هیچوقت میتوانی من را ببخشی؟»
بهترین بازیگر مرد مکمل:
ماهرشالا علی برای «کتاب سبز»، آدام درایور برای «کو کلاکس کلان سیاهپوست»، سام الیوت برای «ستارهای متولد میشود»، « ریچارد ای. گرانت» برای «میتوانی مرا ببخشی؟»، سام راکول برای «معاون»
بهترین بازیگر زن مکمل:
ایمی آدامز برای «معاون»، مارینا دی تاویرا برای «روما»، رجینا کینگ برای«اگر بیل استریت زبان داشت» اما استون برای «سوگلی» و ریچل وایس برای «سوگلی»
بهترین فیلم بلند انیمیشن:
«شگفتانگیزان ۲»، «جزیره سگها»، «میرای از آینده»، «رالف اینترنت را خراب میکند»، «اسپایدرمن: در اسپایدر ورس»
بهترین فیلم خارجیزبان:
«کفرناحوم» ساخته نادین لبکی از لبنان، «جنگ سرد» ساخته پاول پاولیکوفسکی از لهستان، «هرگز رو برنگردان» ساخته فلوریان هنکل فون دونرسمارک از آلمان، «روما» ساخته آلفونسو کوارون از مکزیک، «دلهدزدها» ساخته هیروکازو کوره ایدا از ژاپن
بهترین فیلمبرداری:
«سوگلی»، «هرگز رو برنگردان»، «روما»، «ستارهای متولد شده»، «جنگ سرد»
بهترین طراحی صحنه:
«پلنگ سیاه»، «سوگلی»، «اولین فرد»، «مری پاپینز بازمیگردد»، «روما»
بهترین مستند بلند:
«سولوی آزاد»، «هیل کانتی امروز صبح، امروز غروب»، «مراقبت از وقفه»، «پدرها و پسرها»، «آربیجی»
بهترین طراحی لباس:
مری زافرس برای «ترانه باستر اسکراگز»، روث ای. کارتر برای «پلنگ سیاه»، سندی پوئل برای «سوگلی»، سندی پوئل برای «مری پاپینز بازمیگردد»، الکساندر برن برای « ماری ملکه اسکاتلندیها»
بهترین تدوین صدا:
«پلنگ سیاه»، «حماسه کولی»، «اولین فرد»، «یک مکان ساکت»، «روما»
بهترین فیلم کوتاه انیمیشن:
«رفتار حیوانی»، «بائو»، «آخرعصر»، «یک قدم کوچک»، «تعطیلات آخر هفته»
بهترین فیلمنامه غیراقتباسی:
«سوگلی» نوشته دبورا دیویس، تونی مکنامارا، «فرست ریفورمد» نوشته پل شریدر، «کتاب سبز» نوشته پیتر فارلی، «روما» نوشته آلفونسو کوارون و «معاون» نوشته آدام مکی
بهترین فیلمنامه اقتباسی:
«ترانه باستر اسکراگز» نوشته برادران کوئن، «کوکلاکس کلان سیاهپوست» نوشته چارلی واکتل و اسپایک لی، «هیچوقت میتوانی مرا ببخشی؟» نوشته نیکول هولفسنر و جف ویتی، «اگر بیل استریت زبان داشت» نوشته بری جنکینز، «ستارهای متولد شده» نوشته اریک راث، بردلی کوپر
بهترین فیلم کوتاه زنده:
«بازداشت»، «فاو»، «مارگریت»، «مادر»، «پوست»
بهترین تدوین:
«کو کلاکس کلان سیاهپوست»، «حماسه کولی»، «سوگلی»، «کتاب سبز»، «معاون»
بهترین موسیقی:
«پلنگ سیاه»، «کوکلاکس کلان سیاهپوست»، «اگر بیل استریت زبان داشت»، «جزیره سگها»، «مری پاپینز بازمیگردد»
بهترین صداگذاری:
«پلنگ سیاه»، «حماسه کولی»، «اولین فرد»، «ستارهای متولد میشود»، «روما»
بهترین جلوههای تصویری:
«انتقامجویان: جنگ بینهایت»، «کریستوفر رابین»، «اولین فرد»، «بازیکن شماره یک آماده»، «سولو: داستانی از جنگهای ستارهای»
بهترین چهرهپردازی و مو:
«مرز»، «ماری ملکه اسکاتلندیها»، «معاون»
بهترین ترانه:
«همه آن ستارهها» در فیلم «پلنگ سیاه»، «من میجنگم» در فیلم «آربیجی»، «جایی که چیزهای گمشده میروند» در فیلم «مری پاپینز بازمیگردد»، «سطحی» در فیلم «ستارهای متولد میشود»، «وقتی یک کابوی مهمیزش با بال عوض میکند» در فیلم «ترانه باستر اسکراگز»
بهترین طراحی تولید:
«پلنگ سیاه»، «سوگلی»، «اولین فرد»، «مری پاپینز بازمیگردد»، «روما»
بهترین مستند کوتاه:
«گوسفند سیاه»، «بازی آخر»، «قایق نجات»، «شبی در باغ»، «دوره زمانی پایان حکم»
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