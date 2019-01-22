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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۳:۵۷

فرماندار شادگان:

۱۸ کارگروه ستاد دهه فجر شهرستان شادگان تشکیل ‌شده است

۱۸ کارگروه ستاد دهه فجر شهرستان شادگان تشکیل ‌شده است

شادگان – فرماندار شهرستان شادگان گفت: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ویژه اربعین انقلاب ۱۸ کارگروه ذیل ستاد دهه فجر شهرستان تشکیل ‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان شامگاه سه شنبه درجلسه ستاد دهه فجر شهرستان شادگان که درمحل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در ستاد دهه فجر شادگان، ۱۸ کارگروه با حضور امام جمعه، فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان ادارات، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی و... تشکیل شده تا فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده را به اطلاع مردم برسانند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ۴۰ سال پیش توسط مردم برای رهایی از ظلم و جور و ستم رژیم سفاک پهلوی در میهن اسلامی به وقوع پیوست و حکومت مقدس جمهوری اسلامی تشکیل شد.

فرماندار شادگان تاکید کرد: برنامه های هر کارگروه باید به صورت تفکیک شده در قالب های همایش، مراسم بزرگداشت، سوگواره، نمایشگاه، نشست، جشنواره و مسابقات به ستاد مرکزی دهه فجر شهرستان اعلام شود تا از ظرفیت ها استفاده بهتری شود.

وی ادامه داد: دهه فجر تجلی گاه ایثار و شهادت و از خود گذشتگی و از همه مهم تر تجلی گاه ولایت مداری ملت ایران است که توانست در مقابل استکبار جهانی بایستد، مقاومت و مبارزه کند تا انقلاب امروز به ۴۰ سالگی خود برسد.

حاجیان در پایان با بیان اینکه مردمی بودن برنامه ها یک اصل است، گفت: شور و نشاط در این دهه باید در جای جای این شهرستان باشد و مردم باید حرف اول را بزنند که این موضوع در جدول برنامه ها دیده شده است.

کد مطلب 4521050

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