بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یک امر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه ستاد جامع نقشه علمی کشور در جمع خبرنگاران در خصوص اولویت‌های این شورا گفت: ملاحظه‌ای که به عنوان اولویت در نظر است این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند به اجرایی شدن نزدیک شود و این اولویت را هم در حوزه فرهنگ و در حوزه علم بتوانیم دنبال کنیم.

وی افزود: نسبت رابطه‌ای که این مصوبات با رویه مالی و حقوقی پیدا می‌کند مهم است که بتواند به صورت نظام‌مند ارتباط برقرار باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل تغییراتی که در حوزه فناوری داریم باید انعطافی در مصوبات شورا باشد که مصوبات بتوانند بازنگری شوند بازنگری مصوبات هم از نظر شورا و ریاست جمهوری و توصیه‌های رهبری یکی از امرهای ضروری است لذا باید باب بازنگری را دنبال کنیم که هم در سند جامع علمی کشور مورد نظر است و هم در سند مهندسی فرهنگی و آموزش و پرورش دنبال می‌کنیم.

عاملی با اشاره به پیگیری مشکلات فرهنگی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مشکلات می‌تواند از طریق مقررات گذاری و افزایش آگاهی عمومی اصلاح عمومی شود باید به این نکته توجه شود بسیاری از عوامل مربوط به فرهنگ بیرون آن هستند فرهنگی که اعضای جامعه از آن رضایت داشته باشند در دنبال کردن ارزش‌های انقلابی هم موفقتر خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص برگزاری جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مداوم و در غیبت رئیس جمهور گفت: آنچه در آیین نامه آمده است این است که جلسه با حضور قائم مقام نیز می‌تواند برگزار شود بنابراین در جلسات با رئیس جمهور مطرح می‌کنیم که جلسات شورا هر دو هفته یک بار باید برگزار شود که البته کیفیت جلسات برایمان مهمتر از کمیت آن است.