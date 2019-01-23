به گزارش خبرگزاری مهر، شیوهنامه برگزاری چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد، توسط سازمان اوقاف و امورخیریه ابلاغ شد .
بر اساس این گزارش از پنجم بهمنماه سال جاری، ثبتنام مرحله شهرستانی مسابقات شروع شده و تا بیستم فروردینماه سال ۹۸ ادامه خواهد داشت. متقاضیان برای ثبتنام در تاریخ مذکور میبایست به سایت http://quraniran.ir مراجعه نمایند .
بیستم فروردینماه ۹۸ تا پانزدهم اردیبهشتماه، به مرور، مسابقات شهرستانی برگزار شده و از هجدهم خردادماه تا بیست و یکم تیرماه، مسابقات استانی انجام خواهد پذیرفت .
گفتنی است دهم تا بیستم مهرماه نیز شهر اصفهان پذیرای مرحله فینال چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم خواهد بود .
شیوهنامه برگزاری چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را میتوانید از این لینک دانلود کنید.
نظر شما