به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه‌نامه برگزاری چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد، توسط سازمان اوقاف و امورخیریه ابلاغ شد .

بر اساس این گزارش از پنجم بهمن‌ماه سال جاری، ثبت‌نام مرحله شهرستانی مسابقات شروع شده و تا بیستم فروردین‌ماه سال ۹۸ ادامه خواهد داشت. متقاضیان برای ثبت‌نام در تاریخ مذکور می‌بایست به سایت http://quraniran.ir مراجعه نمایند .

بیستم فروردین‌ماه ۹۸ تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه، به مرور، مسابقات شهرستانی برگزار شده و از هجدهم خردادماه تا بیست و یکم تیرماه، مسابقات استانی انجام خواهد پذیرفت .

گفتنی است دهم تا بیستم مهرماه نیز شهر اصفهان پذیرای مرحله فینال چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم خواهد بود .

شیوه‌نامه برگزاری چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را می‌توانید از این لینک دانلود کنید.