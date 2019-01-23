۹۰ درصد بیماران صرع دارو نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش قره گزلی، روز چهارشنبه در پانزدهمین کنگره بین المللی صرع در محل سالن همایش های کتابخانه ملی، افزود: تشخیص دقیق و درست، از مشکلات اصلی صرع در کشور است و اگر این بیماری به موقع و درست تشخیص نیابد فرد مبتلا دچار ضربات مغزی شدید و صدمات جبران ناپذیر می شود.

وی اظهار داشت: ۹۰ درصد بیماران مبتلا به صرع به مصرف دارو نیاز دارند و سه چهارم آنها با دارو به زندگی طبیعی خود ادامه می دهند.

رئیس هیات مدیره انجمن صرع ایران اضافه کرد: ۳۰۰ هزار نفر از مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمار مبتلا به صرع به دلیل مقاوم بودن به دارو، درگیری های اجتماعی دارند.

به گفته قره گزلی، مهم ترین معضل بیماران مبتلا به صرع دارو و درمان است، تحریم ها و شرایط نابسامان اقتصادی باعث شده بیماران از داروهای مشابه خارجی استفاده کنند که از کنترل خارج می شود.

وی افزود: استرس، کم خوابی به ویژه در فصل امتحانات می تواند خطر ابتلا به صرع را افزایش دهد.

قره گزلی به افراد به ویژه بیماران مبتلا به صرع توصیه کرد استرس را از خود دور و رژیم غذایی خود را اصلاح کنند.