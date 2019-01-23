اعلام برنامه های ترکیبی راه یافته به مرحله داوری جشنواره «جام جم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، در حالی یک ماه و چند روز از اختتامیه پنجمین جشنواره تلویزیونی «جام جم» باقی مانده است که برگزار کنندگان جشنواره با تخصصی کردن بخش ها، سبد متنوعی را در اختیار مخاطبان قرار داده اند.

هیات انتخاب هر شبکه، ۵ برنامه از برنامه های ترکیبی شاخص پخش شده خود از شهریور سال گذشته تا دی ماه امسال را معرفی کرده است تا مورد بازبینی هیات داوران قرار گیرد و براساس ارزیابی داوران بهترین آثار معرفی شود.

اسامی پرببیننده ترین برنامه‌های ترکیبی عبارتند از:

شبکه یک

«پایش»، «آفتاب شرقی»، «سیمای خانواده»، «صبح بخیر»، «اشعه ایکس»

شبکه دو

«زنده باد زندگی»، «کام شیرین»، «در حلقه رندان»، «اقیانوس آرام»، «خوش و بش»

شبکه سه

«حالا خورشید»، «ماه عسل»، «سمت خدا»، «نود»، «بدون توقف»

شبکه چهار

«این. ج. ا»، «چرخ»، «چهل و هشت»، «شوکران»، «گستره شریعت»

شبکه پنج

«به خانه برمی گردیم»، «زنان قصه ما»، «تهرانگرد»، «دوستت دارم پدر و مادر»، «تهران ۲۰»

شبکه قرآن و معارف سیما

«بوستان»، «ایستگاه نیایش»، «نوگلان قرآنی»، «نیم رخ»، «سید احرار»

شبکه آموزش

«موتور جستجو»، «راهش اینه»، «صبحی دیگر»، «دکتر سلام»، «۰۰۹۸»

شبکه ورزش

«فصل داغ فوتبال»، «فوتبال یک»، «۲۰۲۰»، «مثبت والیبال»، «فوتبال ۱۲۰»

شبکه نسیم

«سینما گونه»، «خندوانه»، «دورهمی»، «کتاب باز»، «وقتشه»، «هزار داستان»، «چهل تیکه»

شبکه افق

مجموعه «جهان آرا»، مجموعه «دوران»، مجموعه «جاذبه»، مجموعه «نوآوران»، مجموعه «نیمه پنهان ماه»

شبکه جام جم

«آن سوی داستان»، «اینجا ایران»، «ایران شهر»، «سید احرار»، «با همستان»

شبکه امید

«فوق العاده»، «کوچه بهار»، «بازی ویزیون»، «پرانتز باز»، «رسانش»

شبکه سلامت

«حال خوب»، «دهکده تندرستی»، «سینما سلامت»، «داروتک»، «ضربان»

شبکه کودک

«پیم و پم اینا»، «نقاشی نقاشی»، «تو هدیه خدایی»، «مل مل»، «سر سفره خدا»