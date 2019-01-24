شعرهای عشق و آزادی جهان به روایت «قاسم صنعوی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «بوسه‌های غمگین یک سرخپوست» حاوی شعرهایی از ۵۷ شاعر از ۲۰ کشور جهان است که همگی با موضوع‌های مشترک عشق و آزادی، به قلم قاسم صنعوی ترجمه شده است.

این اشعار پیشتر به طور پراکنده در کتاب‌هایی اکنون نایاب، در مجله‌های ادبی چند دهه پیش، همچون «سخن»، «تماشا» و «خوشه» منتشر شده بود و حالا در قامت یک کتاب مستقل توسط انتشارات آرادمان به تجدید چاپ رسیده است.

این مجموعه با گردآوری و انتخاب فریبا شادلو و رضا عابدین‌زاده تدوین شده و در بین آنها شعرهایی از شاعرانی برجسته جهان چون فه‌دریکو گارسیا لورکا، پابلو نرودا، لویی آراگون، ژاک پره‌ور، راینر ماریا ریلکه، رافائل آلبرتی، میگل ارناندث، خوسه‌ مارتی، زف زوربا، یانیس‌ ریتسوس‌، موریس مترلینک، خوسه گارسیا، پریمو شلاکو، آنتونیو سیپریانو خوسه ماریا ماچادو روییث، لئون فلیپه، امیلو پرادوس، آنخلا فیگه را آئی مه ریچ، مانوئل آلتولاگیره، مارکوس انا، کارلوس آلبارث، آنتونیو په رث، خوان روئیث پنیا، آنتونیو آپاریسیو، خوسه لوئیس خوبه، رافائل گابریل موخیکاو سلایا، استاین استاینار، سیگوردور پالسون، ایوار ایواسک، ژان کاپلینسکی، مانوئل‌ باندئیرا، اوسوالد دو آندراده، آسانسو فره ئیرا، لئائو دو واسکونسلوس، دانت میلانو، هانریکتا لیسبوا، ماریو کینتانا، اونستالدو دو پنافورت، ژرژ دو لیما، شارل وان لربرگ، آلکساندر گروف، امانوئل دا فونسکا، اژیتو ده اولی وئیرا گونسالوس، ولادیمیر هولان، اوتو گلستد، اینگر کریستن، آلکساندر بلوک، سرگئی آلکساندرویچ یسه نین، ایون کارائیون، گابریلا میسترال، بوریس ویان، امانوئل داستیه دولا ویژری، ژان تاردیو، لوسین شله، پی‌یر گامارا، المر دیکتونیوس، میکلوش رادنوتی، شارل (کارولی) و مانولیس آنا گنوستاکیس دیده می‌شود.

برخی از این شاعران اکنون برای مخاطب ایرانی نام‌های آشنایی هستند، اما صنعوی، ۵۰ سال گذشته در معرفی برخی از آن‌ها به مخاطب فارسی زبان نقش بسزایی داشته است.

در پایان این مجموعه ۱۵۲ صفحه‌ای پس از شعرهای دسته‌بندی شده‌ی هر شاعر، شناخت‌نامه‌ آنها هم گردآوری و ترجمه شده که از این رهگذر نیز شاعران و شعر آلبانی، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایسلند، استونی، برزیل، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، چک، دانمارک، روسیه، رومانی، شیلی، فرانسه، فنلاند، کوبا، مجارستان و یونان به مخاطب ایرانی معرفی شده‌اند.

چاپ جدید کتاب «بوسه‌های غمگین یک سرخپوست» با ‌بهای ۱۵ هزار تومان و طرح جلدی از حمیدرضا بیدقی، ازسوی انتشارات آرادمان عرضه شده است.

یکی از شعرهای این مجموعه در ادامه آمده است:

«آنها عشق را کشته‌اند»

آنها عشق را کشته‌اند

و مردانی را که عشق می‌باختند

آنها ترانه‌‏ها را کشته‌اند

و کسانی را که ترانه می‌‏خواندند

***

آری آنها هرچه را که در زمین محبوب

لازم بوده است کشته‌اند،

اما نه گل کوچکی را

که هنوز نشکفته بود

شاعر: «مارکوس آنا»