امسال ۵۸۳۴ راس دام سبک و سنگین وارد استان کردستان شده است

بە گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ورمقانی شامگاه چهارشنبه در نهمین جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت مورد مجوز ورود دام سبک و ۴۴۱ مورد مجوز ورود دام سنگین به استان صادر شده که در همین راستا در مجموع پنج هزار و ۸۳۴ راس دام سبک و سنگین به کردستان وارد شده است.

وی با بیان اینکه ورود دام به استان منوط به تائید دامپزشکی و اطمینان از انتقال دام به کشتارگاه است، افزود: سال گذشته نیز در همین مدت، مجوز ورود ۱۷ مورد دام سبک و ۳۴۸ مورد دام سنگین در استان صادر شده بود.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان ادامه داد: صادرات گوشت از اوایل تیرماه ممنوع شده اما در سه ماهه اول امسال بالغ بر سه هزار راس دام سنگین از استان به خارج از کشور صادر شده است.

ورمقانی یادآور شد: در ۱۰ ماهه امسال ۸۷ محموله دام توقیفی شامل چهار هزار و ۱۹۸ راس دام به اداره دامپزشکی ارجاع داده شده است که از این میزان ۴۵ محموله به مبدا برگشت داده شده، ۲۹ محموله تحویل اموال تملیکی شده، شش محموله به کشتارگاه رفته و هفت محموله نیز در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: دامپزشکی فقط در یک گلوگاه در استان ایستگاه قرنطینه دام را دارد که با مساعدت استانداری در شهرهای مرزی نیز می تواند چند ایستگاه دیگر را مستقر کند.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان در پایان سخنان خود گفت: براساس قانونی که اخیرا به ما ابلاغ شده است هر دام بدون مجوزی که توقیف شود دام قاچاق محسوب می شود و با نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام قانونی صورت گیرد.