دونالد ترامپ تسلیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در پیامی توییتری اذعان کرد که با مخالفت «نانسی پلوسی» (رییس مجلس نمایندگان آمریکا) اجازه سخنرانی سالانه در کنگره را نخواهد داشت.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص نوشت: علیرغم ادامه یافتن تعطیلی دولت، «نانسی پلوسی» از من خواسته بود تا سخنرانی وضعیت کشور را انجام بدهم؛ من هم موافقت کردم.

وی در ادامه افزود: او سپس نظر خود را تغییر داد و پیشنهاد سخنرانی برای زمان اینده را داد. من پس از پایان تعطیلات دولت سخنرانی می کنم.

این درحالیست که «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز چهارشنبه اعلام کرد تا زمان تعطیلی دولت فدرال، اجازه برگزاری سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور آمریکا را نخواهد داد.

تعطیلی دولت آمریکا از ۱ دی‌ ماه در پی عدم موافقت نمایندگان کنگره با تأمین بودجه حدود ۶ میلیارد دلاری برای ساخت دیوار مرزی مکزیک آغاز شد و از بیست و دومین روز، رکورد تعطیلی ۲۱ روزه دولت «بیل کلینتون» در سال ۱۹۹۶-۱۹۹۵ را شکست و طولانی‌ ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا لقب گرفت.