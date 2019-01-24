به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان صبح پنجشنبه در کمیسیون خدمات شهری شورا که پیرامون ساماندهی دکل­های مخابراتی و سایت BTS (بی تی اس) با حضور مسؤلین ذیربط برگزار شد، افزود: هدف ما جمع آوری دکل ها و درآمدزایی برای شهرداری نیست بلکه جهت رفاه و آسایش مردم و ارائه خدمات بهتر به آنهاست.

گردان با اشاره به اینکه از سال ۹۵ به بعد هر دکلی که نصب شده باید با مجوز از شهرداری اخذ کرده باشد، اضافه کرد: در این زمینه شورا و شهرداری قصد مانع‌تراشی برای اپراتورها را ندارد بلکه هدف ما تحقق مطالبات مردمی و ساماندهی و بهینه سازی دکل‌های مخابراتی است.

وی افزود: با توجه به مطالبات مردم به منظور رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از اغتشاشات بصری در شهر و نیز به دنبال ایجاد شهر هوشمند، ساماندهی دکل‌های مخابراتی از دوره چهارم شورا مصوب شد که تاکنون اقدامی از سوی اپراتورها صورت نگرفته است و ما شاهد نارضایتی و شکایات مردمی در این زمینه هستیم.

وی با بیان اینکه شهرداری و شرکت مخابرات هر دو در جهت خدمات دهی به شهروندان فعالیت دارند، یادآور شد: نظر اعضای شورا بر این است که با یک همفکری بتوانیم ضمن تجمیع دکل های مخابراتی و ساماندهی آنها مدیریت شهری و شرکت مخابرات را در ارائه خدمات یاری رسانیم.

رئیس شورای شهر همدان اظهار کرد: لازم است راهکارهایی در این زمینه اتخاذ شود تا بتوانیم در جهت منافع شهروندان و شهر حرکت کنیم که در این راستا دکل‌های مخابراتی در مکانهایی نصب شود که علاوه بر سیما و منظر شهری، رضایتمندی شهروندان را نیز به دنبال داشته باشد.

گردان با اشاره به بحث تشعشعات دکل‌های مخابراتی در شهر اظهار داشت: لازم است احساس امنیت در این زمینه در جامعه القا شود که فرکانس این دکل‌ها بر اساس استانداردهاست.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان هم با اشاره به تعامل خوب شهرداری با اپراتورها، یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ تعدادی از دکل های سطح شهر باید جمع­ آوری شوند که تاکنون به دلیل تعامل شهرداری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات جهت پیدا کردن راهکار مناسب، این عمل به تاخیر افتاده است.

حمید بادامی نجات با بیان اینکه بیشتر دکل‌های مخابراتی سطح شهر فاقد مجوز شهرداری هستند، افزود: طبق قانون هر سازه و بنایی در شهر ایجاد شود نیاز به اخذ مجوز شهرداری دارد.

بادامی نجات یادآور شد: سیستم دکل‌های مخابراتی در سالهای گذشته شاید نیاز به مجوز نداشته است اما بر اساس رای دیوان عدالت اداری که برای شهرداری اصفهان صادر شده استدلال دیوان در این حکم نشان می‌دهد که همه شهرداری‌ها می‌توانند اپراتورها را ملزم به دریافت مجوز جهت نصب دکل کنند.

وی با اشاره به چهره نازیبایی که دکل‌های مخابراتی در سطح شهر ایجاد کرده‌اند یادآور شد: تجمیع و ساماندهی این دکل‌ها راهکاری برای رفع این مشکل است که باید در این زمینه شرکت مخابرات و مدیریت شهری با هم تعامل و ارتباط خوبی داشته باشند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان همچنین به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و فناوری در قرن حاضر اشاره کرد و یادآور شد: ضروری است برای ساماندهی دکل ها راهکار مناسب و متناسب با فناوری روز اتخاذ شود، چرا که هم اپراتورها و هم شهرداری به مشکل برخوردند و اولویت شورا تجمیع و بهینه سازی این دکل‌ها است.

وی اظهار کرد: در این راستا می­‌توانیم مکان هایی که بیشترین مشکلات را درطرح تجمیع دکل‌های مخابراتی دارند، منطقه بندی کرده و طرح را اجرایی کنیم.

بادامی نجات گفت: هچنین همدان می‌تواند به عنوان پایلوت تجمیع دکل‌های مخابراتی باشد شورا و شهرداری در این زمینه آمادگی همکاری با اپراتورها و شرکت مخابرات را دارد.

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و اداری شورای شهر همدان هم گفت: در خصوص دکل­های مخابراتی تلاش ما رضایتمندی شهروندان است و در این زمینه دستگاه‌های مرتبط از جمله مدیریت شهری و شرکت مخابرات باید انسجام و هماهنگی لازم را داشته باشند.

سیدمسعود عسگریان با اشاره به اینکه امروزه در حوزه فناوری باید به دنبال بهترین روش بود، افزود: لازم است اپراتورها نیز در این راستا یک شبکه مشترک داشته و در نصب دکل های مخابراتی با هم هماهنگ باشند.

وی اضافه کرد: در راستای استفاده از دکل‌های مشترک، می طلبد از طرف سازمان ارتباطات طرحی ارائه شود، چراکه این امری است که باید صورت پذیرد و اجرای آن هیچ خللی در روند خدمات دهی اپراتورها ایجاد نخواهد کرد.

به گفته عسگریان در حوزه شهری طبق قانون هر نوع فعالیتی باید با هماهنگی مدیریت شهر صورت پذیرد و در استفاده از فضاهای شهری تا حد امکان باید به نحو مطلوب عمل کرد.

سید مسعود عسگریان با اشاره به وظایف اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری اظهار کرد : لازم است در نصب دکل‌های مخابراتی شیوه اصلاح صورت پذیرد و هدف ساماندهی و بهینه سازی نصب دکل ها باشد.

مدیرکل ارتباطات رادیویی غرب کشور نیز گفت: امواج استفاده شده در حوزه ارتباطات مضر نیستند و بر اساس استانداردها است که این را علم پزشکی تایید می کند.

نوری اضافه کرد: در تهران و شیراز از سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیسی برای پایش تشعشعات تجهیزات رادیویی مطابق حدود استانداردهای ملی ایران استفاده شد.

وی اظهار کرد: لازم است در تکمیل و ساماندهی دکل‌ها ظرفیت کیفیت و سطح پوشش در تجمیع در نظر گرفته شود.

مدیر­کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه این اداره کل به عنوان ناظر بخش ارتباطات موظف است بحث کیفیت خدماتی ارتباطات به مردم را ناظر باشد، افزود: در خصوص تجمیع دکل‌های مخابراتی تنها باید خود اپراتورها اقدام کنند که در این راستا تجمیع شبکه ها از چندین سال است که آغاز شده اما زمان بر است.

مجتبی ساکی اضافه کرد : درخصوص تجمیع اپراتورها باعث می شود خدمات دهی بهتری صورت پذیرد که این موضوع مصوب شده که اپراتورها می‌توانند به صورت تجمیع عمل کنند و این از اهداف سازمان است.

ساکی با اشاره به اینکه طبق قانون اپراتورها می‌توانند منابع خود را به اشتراک بگذارند افزود: متاسفانه اپراتورها در همدان اختیاری نداشته و تصمیم گیری ها از مرکز صورت می پذیرد.