به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ شهرداری با صدور بخشنامه‌ای به شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه، دستور توقف موقت اجرای احکام قطعی قضائی و آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مبنی بر جمع‌آوری دکل‌ها و تجهیزات ارتباطی نصب‌شده در محل‌های غیرمجاز را صادر کرد. این تصمیم با هدف حفظ منافع عمومی، ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش شبکه تلفن همراه و در چارچوب رویکردی تعاملی اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه، با وجود صدور دادنامه‌ها و آرای قطعی که حتی منجر به صدور اجراییه شده، اجرای این احکام به مدت شش ماه متوقف خواهد شد تا در این مدت، موضوع با رویکردی هماهنگ و منطبق بر اصول فنی، ایمنی و شهرسازی بررسی شود.

شهرداری تهران اعلام کرده است که هرچند برخی از این دکل‌ها دارای مجوز نصب از اپراتورها هستند، اما محل نصب آن‌ها با ضوابط سه‌گانه فنی، ایمنی و شهرسازی مطابقت ندارد و همین امر منجر به صدور آرای جمع‌آوری توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شده است. این کمیسیون‌ها از نظر حقوقی و اداری مستقل از شهرداری فعالیت می‌کنند و تصمیماتشان به معنای مخالفت با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیست، بلکه بر ضرورت رعایت استانداردها تأکید دارد.

در این دستورالعمل تصریح شده است که توقف اجرای احکام شامل تمام مواردی می‌شود که حتی عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده یا پرونده اجرایی برای آنها تشکیل شده است و ضرورت دارد، از ادامه اجرا بلافاصله جلوگیری شود.

مدیریت شهری تأکید کرده است که این تصمیم محدودیتی برای فعالیت دکل‌های موجود در محل‌های مجاز و ایمن ایجاد نخواهد کرد. همچنین اپراتورها می‌توانند با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی، نسبت به نصب دکل‌های جدید در نقاط واجد شرایط اقدام کنند تا کیفیت اینترنت و پوشش شبکه تلفن همراه در پایتخت بهبود یابد.

شهرداری تهران این اقدام را بخشی از سیاست خود برای اجرای قانون، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری عنوان کرده است.