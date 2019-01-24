تغییر در نوع بیماری ها نظام سلامت جهان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دباغ، صبح پنج شنبه در حاشیه اولین همایش دریچه ای به سلامت فردای ایران، با اشاره به اینکه در آینده چهره بیماری‌ها و روش‌های درمانی تغییر می کند، افزود: آینده نگری و پژوهش به ما یاد می‌دهد که با توجه به تغییرات علم روز، برای موفقیت فراتر از امروز را ببینیم و نگاه رو به فردا داشته باشیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه به دلیل گسترش ارتباطات، حیطه‌هایی که دانش بشر در آن پیشرفت کرده موجب تعامل حرفه‌ها و دانش های مختلف شده است، گفت: نظام سلامت یک نظام چند بعدی است که موضوعات مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، فناوری‌های نوین و ابعاد بین الملل و...، در آن موثر است. بنابراین پیش بینی می‌شود در آینده، چهره نظام سلامت دنیا تغییرات زیادی داشته باشد.

دباغ ادامه داد: در چند سال آینده اتفاقات جدیدی با استفاده از فناوری‌های نوین در چهره بیماری‌ها، وضعیت بیماری ها و روش‌های درمانی متفاوت، رخ خواهد داد.

دبیر همایش دریچه‌ای به سلامت فردای ایران، با اشاره به اینکه کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود، گفت: این مسئله ضررها و منافعی را به همراه دارد که می‌توان با شناخت روند پیشرفت علم ضررها را به فرصت تبدیل کرد

دباغ، در ارتباط با آثار تحریم ها بر نظام سلامت کشور، افزود: تحریم ها مقطعی است و می توان آنها را به فرصت تبدیل کرد.