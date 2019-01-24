به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: در ۳ روز آینده جوی آرام و پایدار برای اکثر مناطق کشور پیش بینی می شود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز پنج شنبه، ۴ بهمن افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی رخ می دهد و وضعیت هوای کلان شهرها در شرایط ناسالم برای گروه های حساس خواهد بود.

بر اساس این گزارش، امروز پنج شنبه و فردا جمعه، ۵ بهمن در سواحل دریای خزر و اردبیل افزایش نسبی دما پیش بینی شده است که در استان های گیلان و اردبیل با وزش باد جنوبی همراه خواهد بود.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: بعدازظهر فردا جمعه، ۵ بهمن در شمالغرب و ارتفاعات البرز غربی بارش پراکنده و وزش باد رخ می دهد و به طور موقت از غلظت آلاینده های هوا در تهران نیز کاسته خواهد شد.

بر اساس اعلام هواشناسی: از بعدازظهر شنبه، ۶ بهمن با ورود تدریجی سامانه بارشی به غرب کشور، بارش در دامنه های زاگرس مرکزی در غرب و جنوب غرب کشور آغاز خواهد شد همچنین یکشنبه،۷ بهمن با تقویت این سامانه دامنه فعالیت آن بخش های شمال غرب و مرکز کشور را نیز فرا می گیرد و بارش باران و برف در این مناطق رخ خواهد داد.

به گزارش مهر، هوای تهران امروز صاف و غبارآلود پیش بینی شده و از بعد از ظهر فردا جمعه،۵ بهمن در تهران شاهد افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید خواهیم بود.