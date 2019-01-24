آغاز بارش ها از جمعه/ آلودگی هوا تداوم دارد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایداری هوا طی روزهای اخیر و آلودگی هوای ارومیه در روز چهارشنبه اظهارداشت: امروز پنجشنبه نیز آلودگی هوا تداوم دارد.

وی ادامه داد: پایداری هوای استان موجب افزایش غبارصبحگاهی و مه آلودگی در اواخر هفته جاری و افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای بزرگ می شود.

صابری با بیان اینکه تا اواخر امروز پنجشنبه به دلیل پایداری هوا و غلظت آلاینده های جوی در شهرهای پرجمعیت افزایش خواهد یافت، افزود: غبارصبحگاهی، مه آلودگی، افزایش ابر پدیده غالب اواخر هفته است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: با توجه به عبور موجی کم دامنه و ضعیف از منطقه طی روز جمعه علاوه بر کاهش غلظت آلاینده ها در برخی نقاط استان شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته اشنویه و پلدشت با ۱۰درجه زیرصفر سردترین شهرهای استان بود.