امکانات آموزشی به صورت عادلانه در شهرستان ها توزیع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امکانات آموزشی به صورت عادلانه در شهرستان های چهارمحال و بختیاری توزیع شوند، اظهار داشت: جابجایی نیروهای فرهنگی در سطح استان باید با عدالت انجام شود.

وی بیان کرد: وضعیت فضای فیزیکی، تجهیزات آموزشی در مناطق ۱۷ گانه اموزشی چهارمحال و بختیاری ساماندهی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای بخش آموزش زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت های برای توسعه بخش آموزش در چهارمحال و بختیاری بهره گیری کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از مهمترین بخش های مورد توجه کشور است، بیان کرد: آموزش و پرورش نقش مهمی در ایجاد نشاط و امید در جامعه دارد.

افزایش فضاهای آموزشی در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: آموزش و پرورش نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد.

وی اظهار داشت: افزایش فضاهای آموزشی در استان چهارمحال و بختیاری زمینه ساز ارتقای این استان در سایر بخش ها می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: افزایش فضاهای آموزشی موجب ارتقای سطح علمی جامعه می شود و پایه توسعه همه بخش ها علم است.

وی تاکید کرد: توسعه علم موجب خلاقیت و کار آفرینی می شود و استان درمسیر توسعه و پیشرفت قرار می گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاریتاکید کرد: خیران مدرسه ساز نقش مهمی در توسعه مناطق محروم کشور دارند و با مدرسه سازی و فراهم اوردن زمینه تحصیل دانش آموزان در مناطق مختلف کاری ارزشمند انجام می دهند.