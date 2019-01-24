به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح پنجشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: تقویت طرح‌های اشتغال‌زایی و توسعه تولید را به صورت ویژه در دستور کار داریم و حمایت لازم صورت می‌گیرد.

وی خواستار همکار و همراهی همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر شد و ادامه داد: بانک‌های در زمینه اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارند که باید همکاری لازم انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار از اهداف مهم ستاد اقتصاد مقاومتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با ایجاد تسهیلات و شرایط لازم، متقاضیان را همراهی کنند.

عوض‌پور با تاکید بر لزوم همکاری بانک‌های عامل با مجریان طرح‌ها بیان کرد: تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب طرح‌ رونق تولید از مهم‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در استان است و مدیران باید در این زمینه تسهیل‌گری کنند.

در این نشست همچنین برش استانی برنامه‌های ملی ابلاغ شده به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مجریان تعدادی از طرح‌های اشتغال‌زا و تولیدی به بیان مشکلات و موانع واحدهای تولیدی پرداختند و استاندار بوشهر نیز دستورات لازم برای رفع مشکلات واحدها را صادر کرد.