به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه در بازدید از چندین واحد تولیدی و صنعتی کوچک در استان بوشهر اظهار کرد: این بازدیدها با هدف حمایت از صنایع کوچک، بررسی چالشها و مشکلات آنها و تأکید بر نقش این واحدها در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان انجام شد.
استاندار بوشهر با بررسی کیفیت و نوآوریهای محصولات تولیدی این واحدها، بر حمایت همهجانبه از صنایع کوچک تأکید کرد و خواستار تعامل بیشتر بین واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی استان شد تا با همکاری و همافزایی، گامهای مؤثری برای رفع موانع و توسعه این صنایع برداشته شود.
وی در پایان این بازدید در جمع مدیران اقتصادی استان، بر اهمیت صنایع کوچک در رشد اقتصاد و اشتغال استان تأکید کرد و از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با حمایتهای هدفمند، زمینه پیشرفت و رونق هرچه بیشتر این واحدها را فراهم کنند.
در این بازدید، استاندار از واحدهای تولیدی فعال در حوزههای مختلف از جمله تولید گاز و اکسیژن، شوینده و محصولات بهداشتی، بستهبندی مواد غذایی و ادویهجات، لامپ و قطعات الکتریکی دیدن کرد و از نزدیک با مسائل و دغدغههای مدیران و کارکنان این واحدها آشنا شد.
این بازدید نشاندهنده توجه ویژه مسئولان استانی به نقش مؤثر صنایع کوچک در توسعه پایدار و اشتغالزایی است و انتظار میرود با پیگیریهای انجامشده، شاهد بهبود شرایط این واحدهای تولیدی در استان باشیم.
