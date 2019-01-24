رسیدن به استانداردها مدنظر ما بود/ فراخوان را تغییر زیادی ندادیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین پورفاضلی نژاد مدیر دبیرخانه دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» با اشاره به اینکه در دوره گذشته ۵۴ هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده بود، گفت: در دوره نهم جشنواره ظرف مدت ۴ ماه، ۵۴ هزار اثر در ۵ بخش به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که این تعداد آثار بی سابقه بود.

وی با تاکید بر اینکه در دوره گذشته از نظر کیفی و کمی رشد قابل تحسینی را شاهد بودیم، افزود: رشد کیفی آثار به گونه ای بود که داوران معتقد بودند این آثار در سطح جشنواره های ملی است نه دانشگاهی. برای این رشد، کارگاه هایی توسط استادان در دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد تا سطح کیفی آثار افزایش یابد.

پورفاضلی نژاد تصریح کرد: باتوجه به اینکه در دوره گذشته اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد، آثار برگزیده می توانند در سایر جشنواره های داخلی و خارجی جوایزی را از آن خود کنند.

وی با اشاره به اینکه برگزیدگان دوره نهم جشنواره با افزایش اعتماد به نفس وارد فضای کاری شدند، گفت: برگزیدگان دوره نهم در بخش استندآپ کمدی در برنامه «خندوانه» مسابقه خنداننده شو شرکت کردند و مدتی مخاطبان بسیاری را با خود همراه کردند. ۲ تئاتر منتخب به مدت ۱۵ شب در سطح تهران اجرای عمومی داشتند. در بخش موسیقی با همکای دبیر تخصصی این بخش، برگزیدگان به صورت مستقل آثاری را روانه بازار کردند. این اتفاقات دقیقا تمام خواسته های مدیران جشنواره از این رویداد بود که به نتیجه رسید.

مدیر دبیرخانه جشنواره «سیمرغ» ادامه داد: در دوره دهم که پیش رو داریم مهمترین اتفاقی که سعی کردیم اتفاق بیفتد کاهش حداقلی تغییرات در فراخوان بود تا جشنواره به ثبات و استانداردهای لازم برسد. به دلیل استقبال دانشجویان رشته عکاسی، تنها یک بخش «مجموعه عکس» به فراخوان اضافه شد. تمام شرکت کنندگان می توانند تا اول اردیبهشت ماه سال ۹۸ در ۵ بخش ادبی، موسیقی، تئاتر، فیلم و هنرهای تجسمی آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره ارسال کنند. در بخش فرهنگ سلامت ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور توانستیم با بیمه سلامت فعالیتی مشترک را آغاز کنیم تا نقش بیمه همگانی پررنگ شود. در این بخش شرکت کنندگان می توانند با ساخت فیلم هایی در مورد این موضوع به اهمیت بیمه همگانی بپردازند.

وی تاکید کرد: شرکت کنندگان در مدت زمان باقی مانده آثار خود را روی سامانه بارگذاری کنند و به روزهای پایانی واگذار نکنند. حدود هزار سفیر سیمرغ در سراسر کشور وظیفه اطلاع رسانی فراخوان جشنواره را برعهده دارند چرا که باید سطح کشور از بزرگترین رویداد آموزش عالی کشور مطلع شود.

پورفاضلی نژاد به وظیفه سفیران سیمرغ اشاره کرد و توضیح داد: وظیفه اصلی سفیران سیمرغ کمک به ستاد اطلاع رسانی جشنواره در آن دانشگاه و در تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور پوستر جشنواره نصب شده است. در هر دانشگاه تعدادی سفیر پویش نیز انتخاب شده است تا در حوزه معرفی فرهنگ سازی سلامت فعالیت کند. جشنواره موظف است بسته های حمایتی حوزه سلامت را در اختیار سفیر پویش به عنوان نماینده در دانشگاه قرار دهد تا بتوانند به معرفی سلامت بپردازند. بعد از پایان مهلت ثبت نام، جلساتی با دبیران تخصصی ۵ بخش تشکیل خواهد شود تا بتوان با انتخاب اعضای هیات انتخاب و داوری که ترکیبی از جوانان فعال در حوزه مربوطه، اساتید دانشگاه ها، هنرمندان و ... خواهد بود مانند دوره های قبل داوری بدون حاشیه و استاندارد را شاهد باشیم. افرادی که برای داوری انتخاب می شوند باید تمام سلایق را در نظر داشته باشند.

مدیر دبیرخانه جشنواره «سیمرغ» با اشاره به اینکه دبیرخانه جشنواره پاسخگوی تمام سوالات شرکت کنندگان است افزود: دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی سیمرغ، آمادگی دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شنیدن صدای مخاطبان را دارد تا بتواند در این دوره جشنواره ای استانداردتر از گذشته را برگزار کند.

وی در پایان گفت: دانشگاه ها باید سیمرغ دانشگاهی را جدی بگیرند و با توجه به تفاهم نامه ای که میان حوزه هنری و انجمن سینمای جوانان برای افزایش کیفیت آثار امضا شده است در صورتی که نیاز به مدرس یا مشاور دارند به دبیرخانه اطلاع دهند چرا که هدف اصلی جشنواره «سیمرغ» رساندن کیفیت آثار به استاندارد و عرضه در جامعه است.