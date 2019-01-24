محصولات کشاورزی مازندران به بازارهای جهانی راه یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش ازظهر پنجشنبه در نشست تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی با بیان اینکه مازندران در عرصه شیلات و پرورش ماهیان پرورشی و خاویاری پیشتاز است اظهار داشت: گل و گیاه ظرفیت دیگر مازندران است که تولید آن می تواند در عرصه بین الملل بدرخشد.

وی افزود: همچنین بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری جهان در مازندران دستاوردی است که با همت بخش خصوصی و خانواده آقای اسلامی در استان می درخشد و برنج مازندران برندی است که همه ایرانیان طعم بی نظیر آن را چشیده اند و زمینه صادرات آن نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: مازندران در صنعت گردشگری متعلق به همه ایرانیان است و صنعت گردشگری مازندران در سال های اخیر در حال رشد فزاینده و حرفه ای داشته است.

به گفته حسین زادگان، کشاورزی مازندران و محصولاتش به بازارهای جهانی راه یافته است و شاهد توسعه در بخش های مختلف استان بوده ایم.