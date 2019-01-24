به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: پکن به شدت درباره تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش تعرفه دوچرخه‌های برقی چینی نگران است.

اتحادیه اروپا به منظور محدود کردن واردات ارزان دوچرخه های برقی چینی و حمایت از تولید کنندگان اروپایی، تعرفه اضافی بر روی این دوچرخه های وضع کرده است.

بر همین اساس، اقدامات ضد دامپینگ و تعرفه ای اتحادیه اروپا در برابر کالاهای وارداتی چینی که شامل طیفی از کالاها از قبیل پنل های خورشیدی تا فولاد است از جمله تازه ترین اقدمات این اتحادیه علیه پکن می شود که واکنش چین را به دنبال داشته است.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت: چین به شدت در مورد تصمیم اتحادیه اروپا برای پافشاری بر قانونی کردن این مسئله با وجود مخالفت بازار نگران است. البته مقامات چینی اعلام کردند که چین برای حفاظت از منافع خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.