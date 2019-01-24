شیوع آنفولانزای H3N2 در اصفهان از حدود یکماه پیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بهروز عطایی با اشاره به اینکه از حدود یک ماه پیش شاهد شیوع آنفلوانزای H3N2 در اصفهان هستیم که با تب ولرز ، بدن درد وسرفه های شدید همراه است،اظهار داشت: آلوده شدن به ویروس آنفلوانزای H3N2 که همراه با علایم فوق خود را نمایش می دهد، معمولا با استراحت و مصرف داروهای تب بر و ضد سرفه زیر نظر پزشک بهبودی حاصل می شود و دوره آن حدود پنج تا هفت روز است.

وی بیان داشت: مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه، سابقه ۲۰ ساله دارد و مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی که در سال ۹۰ تاسیس و در سال ۹۴ با گرفتن موافقت قطعی کار خود را ادامه داده است بر روی عوامل عفونی سطح جامعه و بیمارستانها تحقیق می کنند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه تصریح کرد: در این مرکز تاکنون ۱۱۰ طرح پژوهشی پایان یافته است و ۱۵پروژه بزرگ در حال اجرا داریم و این در حالی است که در مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی ۲۲ طرح پژوهشی داشتیم که ۱۵ طرح به اتمام رسیده و مابقی در حال اجرا است.

وی گفت: همچنین در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه در سال ۹۶ تعداد ۳۰ مقاله در ژورنال های علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده و در مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی نیز ۱۷مقاله به چاپ رسیده است.

دکتر عطایی با بیان اینکه تحقیقات ما در مرکز در سه قالب کاربردی، بنیادی و بنیادی و کاربردی است،‌ افزود: بیشترین تحقیقات ما بر محور بنیادی و کاربردی می باشد.

وی از وجود سه کمیته علمی و پژوهشی در دو مرکز تحقیقاتی خبر داد و افزود: کمیته بیماریهای تنفسی، کمیته گوارشی و کمیته نظام مراقبت ور مقاومت آنتی بیوتیک دربیمارستان ها از این جمله هستند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه با اعلام اینکه در این مرکز پژوهشی توانایی تشخیص ۱۵ نوع ویروس تنفسی را داریم، ادامه داد: بیماریهای تنفسی شامل غیر عفونی و عفونی می شود که کار ما با بیماریهای عفونی است.

وی گفت: در سال ۹۲ یک پروژه تحقیقاتی برای تعیین اپیدمی های بیماریهای تنفسی در سطح استان انجام دادیم تا علت اپیدمی را پیدا کنیم و به مردم و پزشکان راهنمایی را لازم بدهیم.

عطایی بیان داشت: در موارد بروز همه گیری بیماری های عفونی، این مرکز توانایی های لازم را دارد تا در کنار بقیه حوزه های دیگر دانشگاه بر روی بیماری مورد نظر تحقیق انجام دهد.

وی همچنین انجام پژوهش در راستای شناسایی بیماران مبتلا به هپاتیت C طی سالهای ۸۹ تا ۹۰ را یکی از بزرگترین پژوهش های صورت گرفته توسط این مرکز تحقیقات عنوان کرد و افزود: در طی این پژوهش اقدام به اطلاع رسانی در سطح استان در ارتباط با راههای انتقال هپاتیت سی صورت گرفت و بیماریابی نمودیم، و در این راستا جمعیت کثیری از این بیماران را در این سالها شناسایی و درمان نمودیم، که این در نوع خود بی نظیر بود.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: طبق الگوی شبکه هپاتیت کشور تا سال ۱۴۱۰باید ۱۸۰ هزار بیمار مبتلا به هپاتیت C را در کشور شناسایی و درمان نماییم تا به مرز ریشه کنی این بیماری برسیم.

وی با اشاره به اینکه در کشور در طی سالهای ۹۵ و ۹۶ از روی طرح اصفهان الگو برداری و همین اقدام برای بیماریابی هپاتیت C صورت گرفت، گفت: تمام دستاوردهای این پژوهش به شکل مقالات علمی در ژورنال های خارجی و داخلی به چاپ رسیده است.

عطایی بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در مرکز تحقیقات صورت گرفت،‌ اجرای نظام مراقبتی مقاومت آنتی بیوتیک در بیمارستان‌ها است و اینکه به پزشکان بگویم با تجویز چه آنتی بیوتیکی، چه میزان مقاومت میکروبی ایجاد می شود و از تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک توسط مردم و پزشکان جلوگیری کنیم.