صنایع سبز گروه شستا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، درمراسم بیستمین جایزه ملی صنعت سبز کشور که باحضور کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نمکی سرپرست وزارت بهداشت، نماینده سازمان یونیدو، فرشچی معاون دریایی سازمان، جلالوندی معاون ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران و نمایندگان شرکتهای برگزیده و اصحاب رسانه در تهران برگزار شد، ۱۲ شرکت از زیرمجموعه های هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین، ۷ شرکت از مجموعه های تابعه هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) و یک شرکت زیرمجموعه هلدینگ صدر تامین موفق به اخذ لوح و تندیس صنعت برگزیده سبز کشور شدند.

برهمین اساس شرکت های سیمان ارومیه، سیمان خاش و سیمان فارس نو موفق به اخذ لوح و تندیس زرین صنعت برگزیده سبز کشور وشرکتهای سیمان دورود، سیمان خاکستری زرند ساوه، سیمان شاهرود، سیمان بهبهان، سیمان خزر، سیمان قائن، سیمان خوزستان، سیمان فارس، سیمان سفید نی ریز لوح و تندیس سیمین صنعت سبز را دریافت کردند.

گفتنی است سال گذشته نیز ۹ شرکت از شرکتهای تابعه هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین موفق به دریافت جایزه ملی صنعت سبز شده بودند.

همچنین گروه صنعتی بارز و کارخانه شیراز شرکت نفت پاسارگاد تندیس زرین و شرکتهای پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی خراسان، کارخانه‌های آبادان و بندرعباس شرکت نفت پاسارگاد و شرکت شیمی بافت از زیرمجموعه های گروه تاپیکو تندیس سیمین این جایزه را دریافت کردند.

گفتنی است شرکت پتروشیمی فناوران، پتروشیمی خراسان، شرکت نفت پاسارگاد و گروه صنعتی بارز پیش از این نیز در سالهای متوالی موفق به دریافت این جایزه شده بودند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر از شرکتهای تابعه هلدینگ صدر تامین نیز تندیس سیمین صنعت برگزیده سبز کشور را دریافت کرد.

براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست استقرار سیستم پایش آلاینده‌ها و سیستم بازیافت، توسعه فضای سبز، مصرف بهینه انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک و استقرار پایش لحظه‌ای آلاینده‌ها ازجمله مهمترین شاخص های انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بوده است.