نخستین استفاده از سیستم داوری گل ژاپن را مردود اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک چهارم نهایی هفدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه تیم های ملی ژاپن و ویتنام به مصاف هم رفتند که ژاپنی ها در نیمه اول به گل رسیدند اما پذیرفته نشد.

در دقیقه ۲۳ این دیدار کرنر ارسالی از جناح چپ را کاپیتان ژاپن با ضربه سر به گل تبدیل کرد اما به دنبال اعتراض ویتنامی ها داور درخواست استفاده از سیستم داوری داد. این سیستم که از این مرحله استفاده خواهد شد، برای نخستین بار در این دیدار مورد استفاده قرار گرفت.

پس از بازبینی مجدد مشخص شد توپی که بازیکن ژاپن با ضربه سر زده است به دست وی برخورد کرده و به همین خاطر گل مردود اعلام شد.