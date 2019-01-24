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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

جام ملت های آسیا - امارات؛

نخستین استفاده از سیستم داوری گل ژاپن را مردود اعلام کرد

نخستین استفاده از سیستم داوری گل ژاپن را مردود اعلام کرد

نخستین استفاده از سیستم جدید داوری(VAR) در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا یک گل از ژاپنی ها گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک چهارم نهایی هفدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه تیم های ملی ژاپن و ویتنام به مصاف هم رفتند که ژاپنی ها در نیمه اول به گل رسیدند اما پذیرفته نشد. 

در دقیقه ۲۳ این دیدار کرنر ارسالی از جناح چپ را کاپیتان ژاپن با ضربه سر به گل تبدیل کرد اما به دنبال اعتراض ویتنامی ها داور درخواست استفاده از سیستم داوری داد. این سیستم که از این مرحله استفاده خواهد شد، برای نخستین بار در این دیدار مورد استفاده قرار گرفت. 

پس از بازبینی مجدد مشخص شد توپی که بازیکن ژاپن با ضربه سر زده است به دست وی برخورد کرده و به همین خاطر گل مردود اعلام شد. 

کد مطلب 4522723

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