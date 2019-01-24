  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

در سال ۲۰۱۸ میلادی؛

آمازون ۱۵میلیون دلار صرف لابی با دولت آمریکا کرد/ثبت رکورد تازه

آمازون ۱۵میلیون دلار صرف لابی با دولت آمریکا کرد/ثبت رکورد تازه

طبق مستندات جدید، شرکت آمازون در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از ۱۴.۱۹ میلیون دلار برای لابی با دولت آمریکا صرف کرده که این رقم، رکود سال گذشته خود را شکسته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق مستندات جدید، شرکت آمازون در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از ۱۴.۱۹ میلیون دلار برای لابی با دولت آمریکا صرف کرده که این رقم، رکود سال گذشته خود را شکسته؛ این درحالی صورت می‌گیرد که دولت به شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در مسائلی مانند حریم خصوصی، مهاجرت و تعرفه‌های جدید، فشار وارد می‌کند.

طبق مستندات جدیدی که این شرکت به کنگره ارائه داده، موارد مورد نظر آمازون، همچنین شامل برنامه‌های سلامت، قیمت دارو و ایمنی و سلامت غذایی هستند که با اداره غذا و داروی آمریکا و سایر ادارات فدرال، مورد مذاکره قرار گرفته بودند.

گوگل و فیسبوک هم روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که آنها هم در سال ۲۰۱۸ میلادی، رکورد لابی با دولت را شکسته‌اند.

طبق داده‌های مرکز غیرحزبی رسپانسیو پالیتیکس، آمازون ۱۳ میلیون دلار را در سال ۲۰۱۷ صرف لابی کرده بود.

کد مطلب 4522783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها