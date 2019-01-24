آمازون ۱۵میلیون دلار صرف لابی با دولت آمریکا کرد/ثبت رکورد تازه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق مستندات جدید، شرکت آمازون در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از ۱۴.۱۹ میلیون دلار برای لابی با دولت آمریکا صرف کرده که این رقم، رکود سال گذشته خود را شکسته؛ این درحالی صورت میگیرد که دولت به شرکتهای بزرگ تکنولوژی در مسائلی مانند حریم خصوصی، مهاجرت و تعرفههای جدید، فشار وارد میکند.
طبق مستندات جدیدی که این شرکت به کنگره ارائه داده، موارد مورد نظر آمازون، همچنین شامل برنامههای سلامت، قیمت دارو و ایمنی و سلامت غذایی هستند که با اداره غذا و داروی آمریکا و سایر ادارات فدرال، مورد مذاکره قرار گرفته بودند.
گوگل و فیسبوک هم روز سهشنبه اعلام کرده بودند که آنها هم در سال ۲۰۱۸ میلادی، رکورد لابی با دولت را شکستهاند.
طبق دادههای مرکز غیرحزبی رسپانسیو پالیتیکس، آمازون ۱۳ میلیون دلار را در سال ۲۰۱۷ صرف لابی کرده بود.
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