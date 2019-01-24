اکران مردمی «ترانه» با حضور اهالی فرهنگ و سیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اکران مردمی فیلم سینمای «ترانه» به کارگردانی مهدی صاحبی به همراه عوامل فیلم، شامگاه چهارشنبه ۳بهمن ماه، در پردیس کورش در دو سانس با استقبال مخاطبان برگزار شد.
در اولین مراسم اکران مردمی «ترانه»، الهه حصاری، امیررضا دلاوری، نازنین فراهانی، مریم معصومی، نسیم مسلمی، ایران مسعودی، حدیث مدنی، مهناز کرباسچیان، حسن ولیخانی و آیدا تبیانیان از بازیگران فیلم و مهدی صاحبی و محمدتقی انصاری کارگردان و تهیهکننده این فیلم سینمایی حضور داشتند.
علاوه بر بازیگران فیلم داریوش یاری، شهرام حقیقت دوست، آوا دارویت، سپیده خداوردی از سینماگرانی بودند که در اکران مردمی «ترانه» حضور داشتند.
اکران مردمی اولین فیلم سینمایی مهدی صاحبی، علاوه بر هنرمندان و علاقهمندان سینما، پای چهرههای سیاسی و فرهنگی را هم به پردیس کورورش تهران باز کرد؛ سید محمد حسینی (وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی)، احمد امیرآبادی فراهانی (عضو هیئت رئیسه مجلس)، عدل هاشمیپور (نماینده مجلس)، احمد انارکی محمدی (نماینده مجلس)، سید فرزاد نجات نیا (دستیار ویژه وزیر ارتباطات)، سید محمدرحیم فاضلی نژاد (مدیرکل بهزیستی استان تهران)، حمیدرضا تحصیلی (معاون شهردار تهران) و حسین دهباشی از جمله چهرههای سیاسی حاضر در اکران مردمی ترانه بودند.
«ترانه» با موضوع مدلینگ و فشن، روایتگر زندگی پر فراز و نشیب دختر دانشجویی است که کانون از هم پاشیده خانوادهاش او را مجبور کرده است تا برای تامین هزینههای زندگی، فعالیت در یک شرکت مدلینگ غیررسمی را انتخاب کند و در این مسیر ماجراهای مختلفی برای او و همکلاسهایش رخ میدهد.
مهدی صباغزاده مشاور کارگردان و حسن بیرانوند سرمایهگذار ترانه هستند و «نیمروز فیلم» پخش این فیلم سینمایی را بر عهده گرفته است.
اکران فیلم سینمایی «ترانه» از چهارشنبه ۳بهمن ماه در سراسر کشور آغاز شده است.
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