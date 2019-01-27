تصمیم قطعی برای تغییر زوج و فرد/ دو گزینه نهایی جایگزین، روی میز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارشناسی شورای ترافیک شهر تهران با موضوع بررسی نهایی طرح های جایگزین زوج یا فرد با حضور معاون شهردار، رئیس پلیس راهور تهران، نماینده وزارت کشور، نماینده استانداری و مشاوران دانشگاهی شورای ترافیک برگزار شد.

حاضران در جلسه بر لزوم تغییر شکلی فعلی اداره محدوده زوج یا فرد و همچنین لزوم محدود کردن بیشتر زمینه تردد خودروهای شخصی در محدوده دوم به منظور کاهش آلودگی هوا اجماع داشتند. اما اینکه کدام طرح پیشنهادی می‌تواند تأثیر بیشتر و همچنین پذیرش اجتماعی بیشتری داشته باشد، مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس یکی از گزینه‌ها، محدودیت تردد خودروها برحسب پلاک‌های زوج یا فرد برداشته می‌شود و به جای آن، هر خودرو ۵۰ روز در سال می‌تواند به صورت رایگان وارد محدوده زوج و فرد سابق شود و برای بیش از آن باید عوارض بپردازد. ایده تکمیلی برای نحوه اعمال این سهمیه شناور تردد رایگان، این است که به جای تعداد روزهای مجاز در سال، مبلغ مشخصی (برای مثال۵۰۰ هزار تومان) تحت عنوان اعتبار اولیه به پلاک خودروها اختصاص داده شود و عوارض تردد از این اعتبار کسر شود. طبعا در صورت پایان این اعتبار، دارنده خودرو باید حساب خود را شارژ و عوارض تردد را پرداخت کند.

گزینه دیگر پیشنهادی بدین ترتیب است که سیاست تردد نوبتی در محدوده دوم ادامه می‌یابد، با این تفاوت که خودروها بر حسب پلاک سمت راست خودرو به سه دسته تقسیم می‌شوند و هر دسته دو روز در هفته مجاز به ورود به محدوده دوم خواهند بود. در این روش، خودروهای با رقم سمت راست پلاک ۱ تا ۳ در روزهای شنبه و سه‌شنبه، پلاک‌های ۴ تا ۶ در روزهای یکشنبه و چهارشنبه و پلاک‌های ۷ تا ۹ در روزهای دوشنبه و پنجشنبه مجاز به ورود به محدوده دوم هستند و در بقیه روزها اگر کسی نیاز به ورود به محدوده داشت، باید مجوز طرح ترافیک بخرد.

پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در این جلسه با بیان اینکه هر دو پیشنهاد اصلی مطرح‌شده می‌تواند به کاهش تعداد ورود خودروها به محدوده بینجامد و ما با آنها موافق هستیم، از رسانه‌ها و کارشناسان درخواست کرد درباره ابعاد مختلف این دو گزینه، به ویژه از منظر پذیرش اجتماعی و کاهش آلودگی هوا، بررسی کارشناسی انجام داده و شورای ترافیک را در تصمیم مناسب یاری کنند.

نهایتا مقرر شد در روزهای آینده، ابعاد اجتماعی این دو گزینه توسط اعضا بررسی شود تا نهایتا در جلسه اصلی شورای ترافیک، انتخاب نهایی بین این دو گزینه انجام گیرد.