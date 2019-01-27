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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

«تو به روایت دهان دوخته من» منتشر شد

«تو به روایت دهان دوخته من» منتشر شد

شیراز- مجموعه شعر «تو به روایت دهان دوخته من» نوشته فرنگیس شنتیا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر حاوی ۴۴ شعر سپید است که انتشارات فصل پنجم منتشر کرده است.

فرنگیس شنتیا نویسنده، شاعر و روزنامه نگار شیرازی پیش از این کتاب هایی نظیر، «اوی من»، «در انفرادی آفتاب» و «بغض‌های نارس» را نیز منتشر کرده بود.

 مجموعه شعر «تو به روایت دهان دوخته من» در ۷۰۰ نسخه اکنون در بازار کتاب موجود است.

شعری  از کتاب « تو به روایت دهان دوخته من»: 

جای دوری نرفته بودم

رفته بودم  همین نزدیکی ها

گوری برای خودم کندم و برگشتم

چاقو به گوشت پشت نمی کند

و باروت به بوی خون

تو به روایت دهان دوخته من

گرامی ترین دشمن منی

زیبا ترین دشمن

و مخفی ترین دشمن

کسی که خوب می داند

همیشه شلیک ناگهانی

شرافتمندانه تر از کشتن تدریجی است

شناسه کتاب:

عنوان: تو به روایت دهان دوخته من

سال انتشار: ۱۳۹۷

نویسنده: فرنگیس شنتیا

مشخصات ظاهری: ۷۲ ص

بهاء: ۱۲ هزار تومان

انتشارات: فصل پنجم- تهران

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۰۴۵۶۹۹

موضوع: شعر فارسی

کد مطلب 4524724

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