«تو به روایت دهان دوخته من» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر حاوی ۴۴ شعر سپید است که انتشارات فصل پنجم منتشر کرده است.

فرنگیس شنتیا نویسنده، شاعر و روزنامه نگار شیرازی پیش از این کتاب هایی نظیر، «اوی من»، «در انفرادی آفتاب» و «بغض‌های نارس» را نیز منتشر کرده بود.

مجموعه شعر «تو به روایت دهان دوخته من» در ۷۰۰ نسخه اکنون در بازار کتاب موجود است.

شعری از کتاب « تو به روایت دهان دوخته من»:

جای دوری نرفته بودم

رفته بودم همین نزدیکی ها

گوری برای خودم کندم و برگشتم

چاقو به گوشت پشت نمی کند

و باروت به بوی خون

تو به روایت دهان دوخته من

گرامی ترین دشمن منی

زیبا ترین دشمن

و مخفی ترین دشمن

کسی که خوب می داند

همیشه شلیک ناگهانی

شرافتمندانه تر از کشتن تدریجی است

شناسه کتاب:

عنوان: تو به روایت دهان دوخته من

سال انتشار: ۱۳۹۷

نویسنده: فرنگیس شنتیا

مشخصات ظاهری: ۷۲ ص

بهاء: ۱۲ هزار تومان

انتشارات: فصل پنجم- تهران

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۰۴۵۶۹۹

موضوع: شعر فارسی