«تو به روایت دهان دوخته من» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر حاوی ۴۴ شعر سپید است که انتشارات فصل پنجم منتشر کرده است.
فرنگیس شنتیا نویسنده، شاعر و روزنامه نگار شیرازی پیش از این کتاب هایی نظیر، «اوی من»، «در انفرادی آفتاب» و «بغضهای نارس» را نیز منتشر کرده بود.
مجموعه شعر «تو به روایت دهان دوخته من» در ۷۰۰ نسخه اکنون در بازار کتاب موجود است.
شعری از کتاب « تو به روایت دهان دوخته من»:
جای دوری نرفته بودم
رفته بودم همین نزدیکی ها
گوری برای خودم کندم و برگشتم
چاقو به گوشت پشت نمی کند
و باروت به بوی خون
تو به روایت دهان دوخته من
گرامی ترین دشمن منی
زیبا ترین دشمن
و مخفی ترین دشمن
کسی که خوب می داند
همیشه شلیک ناگهانی
شرافتمندانه تر از کشتن تدریجی است
شناسه کتاب:
عنوان: تو به روایت دهان دوخته من
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: فرنگیس شنتیا
مشخصات ظاهری: ۷۲ ص
بهاء: ۱۲ هزار تومان
انتشارات: فصل پنجم- تهران
شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۰۴۵۶۹۹
موضوع: شعر فارسی
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