اختراع «وسیله جابجایی ایمن و آسان بیمار»

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا چوبینه با اعلام این خبر گفت: این وسیله که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و به سرپرستی دکتر «افشین امینی» عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشگاه و با همکاری عزیزالله وکیلی از کارکنان بیمارستان شهید دکتر چمران طراحی و ساخته شده است، به صورت اختراع در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا و سیستم ثبت بین المللی اختراعات (PCT) ثبت شده و هم اکنون در مرحله تجاری سازی است.

دکتر افشین امینی عضو هیات علمی دانشگاه نیز با توضیح بیشتر اهمیت این اختراع یکی از مسایل موجود در حوزه درمان را انتقال بیمار به ویژه بیمار تازه به هوش آمده در اتاق عمل از تخت به برانکارد و یا برعکس عنوان کرد و گفت: در حال حاضر چهار نفر از کادر پزشکی باید بیمار را بلند کرده و روی برانکارد گذاشته و جابجا کنند، برای حل این مشکل دستگاه های خاصی تا کنون اختراع شده اند که بیشتر گرانقیمت، حجیم و پیچیده بوده و نیازمند آموزش به کارکنان است و دارای تکنولوژی پیچیده هستند؛ در عین حال لازم است پارچه زیر بیمار با زیرانداز مخصوص دستگاه تعویض شود.

او از جمله مزایای وسیله طراحی و ساخته شده جدید به سادگی، قابلیت حمل، زیبایی، عدم نیاز به زیرانداز خاص، قابلیت استفاده در تمام بخش های بیمارستانی و آمبولانس ها، قابلیت استفاده برای معلولان و سالمندان در منزل، ارزان بودن آن نسبت به نمونه های دیگر، استفاده از قوانین فیزیکی ساده در ساخت آن و قابلیت جابجایی بیماران با بیش از ۲۰۰ کیلوگرم وزن اشاره کرد و یادآور شد: البته کاربرد این وسیله نه تنها در حفظ و ارتقای ایمنی بیمار موثر است، بلکه در پیشگیری از آسیب های اسکلتی- عضلانی به ویژه کمر درد در کادر پزشکی که مسئول جابجایی و انتقال بیمار هستند، بسیار مفید و موثر است.