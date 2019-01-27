بین دولت و دانشگاه گفتگو آغاز شده/ نخبگان باید به دولت هشدار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی گفت: قرار بود دکتر روحانی برای تقدیر از برگزیدگان حوزه اندیشه و علم در این جشنواره حاضر شود ولی برنامه ای برای ایشان پیش آمد که امکان حضورشان فراهم نشد.

وی ادامه داد: من به لحاظ تخصصی بیشترین زمان زندگی خود را در صنعت و مسائل اجرایی بوده ام، هرچه بیشتر در این حوزه فعالیت کردم به نیاز مبرم علوم انسانی و اجتماعی برای پیشبرد مشائل کشور بیش از پیش واقف شدم. هرچه تراکم مسائل جهان بیشتر شود، نیاز به علوم انسانی و علوم اجتماعی ملموس تر می شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: انتظار سیاستگذاران از نهادهای علمی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی این است که به دولتمردان و شهروندان کشور در فهم مسائل و ارائه راهکار مناسب برای برون رفت از آنها کمک بیشتری کنند در این مسیر نقش محققان علوم انسانی بیش از سایر شاخه های علم است که می توانند کمک کنند.

وی در ادامه به آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اشاره کرد و گفت: راه دشواری را در این ۴۰ سال طی کرده ایم. از گردونه های سختی عبور کرده ایم. خیلی از دوران ما دوران استثنایی در کشور بود.

معاون اول رئیس جمهور به جنگ ۸ ساله، جنگ خلیج فارس، جنگ شرق کشور که در افغانستان رخ داد اشاره کرد و گفت: گروه های تروریستی در منطقه به وجود آمدند که به دنبال معرفی چهره جدیدی از اسلام بودند که اگر ایران اسلامی دست به کار نمی شد داعش امروز در منطقه دولت داشت.

جهانگیری ادامه داد: در داخل کشور نیز مسائل زیادی را پشت سر گذاشتیم. در نقطه ای هستیم که هم فرصت های زیادی داریم و البته با تنگناها و تهدیدهایی نیز روبرو هستیم. این تنگناها را با داشته هایی که در گذر این ۴۰ سال اندوخته ایم می توانیم طی کنیم. در آستانه ۴۰ سالگی علاوه بر توجه به محدودیت ها، یک موضوع مهم نیاز داریم و آن افق گشودن نسبت به آینده کشور است. باید به کمک تفکر علمی و تدبیر و اراده سیاسی نگرانی از آینده را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کم کنیم.

وی ادامه داد: آمریکا در جنگ اقتصادی اخیر که علیه ایران آغاز کرده همزمان جنگ رسانه ای و روانی را نیز آغاز کرده است و مهمترین هدف آن این بود که آینده را برای ملت ایران، آینده ای مبهم قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: به همین دلیل باید تلاش گسترده ای کرد که آینده ابهام زدایی شود و افق های جدید پیش روی کشور گشوده شود.

جهانگیری افزود: مهمترین سرمایه ملت ایران برای عبور از دوران سخت ۴۰ ساله گذشته سرمایه اجتماعی بود و آن سرمایه اجتماعی نتیجه برداشت دینی بود که امام راحل ما از اسلام ارائه کرده بود. حکومتی که مبتنی و برآمده از اراده ملت است. مردم در حکومت نقش اول و تعیین کننده دارند. در حال حاضر که سرمایه اجتماعی کشور در معرض آسیب قرار دارد، کاری که ما باید انجام دهیم و دست نیاز به سوی متفکران می بریم، ترمیم سرمایه اجتماعی است. دانشگاهیان در این مسیر می توانند ما را کمک کنند.

وی به گفتگوی میان دولت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: این گفتگو در مراحل مختلفی آغاز شده است. از سال گذشته سعی کرده ام موضوع گفتگوی ملی را که نیاز مهمی در جامعه ایرانی است مطرح کنم. راه عبور ما از این تنگناهای داخلی همان گفتگو است. بخشی از چالش هایی که در این گفتگوها مطرح شد در دانشگاه ها عنوان کردم. دانشگاهیان خوشه ها و کارگروه هایی برای رفع آن ایجاد کردند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بین دانشگاه و دولت گفتگو انجام گرفته و باید این گفتگوها ادامه یابد و کمک کنیم در سایر زمینه های مورد نیاز نیز این گفتگوها انجام شود.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش گفت: نهاد حاکمیتی امروز مسئولیت تاریخی مهمی بر عهده دارد و پیش نیاز هر اقدامی این است که همه نهادها در چارچوب قانون اساسی به وظایف خود عمل کنند.

وی ادامه داد: دولت، مجلس، قوه قضائیه، همه در حد اختیار خود در برابر تصمیماتی که می گیرند باید پاسخگو باشند.

معاون اول رئیس جمهور به گفتگوی میان نخبگان و حکومت اشاره کرد و گفت: این گفتگو باید انجام گیرد. باید نخبگان به حکومت کمک کنند و در جایی که لازم است هشدار دهند تا دولت تصمیم بگیرد که چگونه کار را انجام دهد.

جهانگیری افزود: ما به شدت به گفتگو با مردم نیاز داریم و با حضور مردم می توانیم از این تنگناها عبور کنیم و البته این گفتگوها الزاماتی دارد که باید به آن پایبند باشیم و امیدواریم با کمک صاحب نظران علوم انسانی و نخبگان، بتوانیم از این مقطع فعلی که در آن قرار داریم عبور کنیم. ایران در حل مشکلات توانمندی بالایی دارد، اگر همه با هم باشیم این دوره را نیز به خوبی پشت سر می گذاریم.