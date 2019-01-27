قیمت لاشه گوسفند برای مصرف کننده باید ۶۰ هزارتومان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود حجتی در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در حوزه دستاوردها و پیشرفت های آبی و خاکی کشور می توان به نکاتی اشاره کرد، برای مثال در بهمن ۵۷ همه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی کشور، حدود ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که امروز این رقم به یک میلیون و ۱۶۵ هزار هکتار رسیده است.

وی به سامانه های نوین آبیاری پرداخت و گفت: قبل از انقلاب حدود ۳۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری بود که امروز این رقم به حدود دو میلیون و ۵۰ هزار هکتار رسیده است.

حجتی افزود: بحث تجهیز و نوسازی اراضی مدرن و سنتی و شالیزاری از ۱۲۱ هزار هکتار به یک میلیون و ۶۳۰ هکتار رسیده است. در مورد جنگل کاری، احیا و توسعه جنگل های شمال از ۳۰ هزار هکتار در قبل از انقلاب به ۴۰۰ هزار هکتار رسیده ایم.

او گفت: در بحث آبخیزداری و حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره های زیرزمینی از ۵۰۰ هزار هکتار به ۲۷ میلیون هکتار رسیده ایم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در قرون متمادی در خصوص آب با محدودیت های منابع آبی مواجه بوده ایم و خشکسالی ها و کم آبی های فراوان داشته ایم و می توان وجود قنوات بسیار در سراسر کشور را نشان از همین کم آبی دانست.

حجتی گفت: قبل از انقلاب بسیاری از روستاها برای ایجاد گرما و بهره برداری از حرارت و مصرف سوخت از هیزم استفاده می کردند اما امروز ما در بسیاری از روستاها گازرسانی کرده ایم و وابستگی به هیزم، چوب و جنگل به شدت کاهش یافته است.

او افزود: این مهم در راستای حمایت و حفاظت از آب و خاک کشورمان است و امروز شاهدیم که بیش از ۸۵ درصد جمعیت روستایی ما از انرژی گاز بهره مند هستند.

حجتی ادامه داد: در سال ۵۷ همه تولیدات کشاورزی حدود ۲۶ میلیون تن برآورد شده، امروز این رقم به ۱۲۲ میلیون تن رسیده، گفتنی است که در سال ۵۷ سرمایه گذاری اندک و دانش و تکنولوژی کمتری نسبت به حال حاضر در حوزه تولیدات کشاورزی ورود پیدا کرده بود، البته کشت و صنعتی در گوشه و کنار کشور شکل گرفت اما عمده کشاورزی ما به صورت معیشتی انجام می گرفت.

او تصریح کرد: تولیدات محصولات باغی در سال ۵۷ حدود سه میلیون تن بود که امروز به ۲۱ میلیون تن افزایش یافته است. در زمینه شیلات هم تولید و بهره برداری کشور در سال ۵۷ حدود ۳۲ هزار تن بود که این رقم به یک میلیون و ۱۳۲ هزار تن رسیده است. تولید گندم هم نزدیک ۴ میلیون تن بود که امروز به ۱۳ و نیم تن رسیده است. گوشت و مرغ هم حدود ۱۶۳ هزار تن تولید می شد که در حال حاضر این رقم به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حوزه تولید مرغ جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم، البته به خاطر تنوع اقلیم در تولید بسیاری از محصولات دارای مزیت هستیم. کل محصولات کشاورزی در سال ۵۷ حدود ۲۸۵ میلیون دلار بود و سال ۹۷ این رقم به پنج میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار رسیده است. در زمینه گلخانه تقریباً در حد صفر بودیم یعنی چیزی حدود ۵۰۰ هکتار که امروز این میزان به ۱۵ هزار هکتار افزایش داشته است.

حجتی ادامه داد: تولید شیر خام در سال ۵۷ حدود دو میلیون و ۶۲۰ هزار تن بود که امروز به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۹۰ تا ۹۴ درصد گوشت مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود.

حجتی با اشاره به اینکه در شرایط سختی به سر می بریم، درباره علل افزایش قیمت گوشت افزود: عوامل درونی و بیرونی از جمله افزایش قیمت ارز موجب این افزایش قیمت شده است.

گوشت از مرزهای غربی و جنوبی قاچاق می‌شود

وی با بیان اینکه بخش محدودی از گوشت در مرزهای غربی و جنوبی قاچاق می شود، اضافه کرد: اما همین قاچاق کم موجب قیمت گذاری در آن جا می شود. لاشه گوشت گوسفند در شهر سلیمانیه عراق کیلویی ۱۶ هزار دینار معادل حدود ۱۲۸ هزار تومان خرید و فروش می شود همچنین در جنوب نزدیک مرز کویت هم این گوشت، قیمت گذاری می شود و این کشف قیمت موجب اثرگذاری بر روی قیمت داخل می شود. این اتقاق، مقطعی است و در پی راهکار حل این مشکل هستیم.

قیمت لاشه گوسفند برای مصرف کننده باید ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد

حجتی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفند زنده از کیلویی ۲۵ هزار تومان نباید بیشتر باشد، گفت: با توجه به این قیمت لاشه گوسفند برای مصرف کننده باید کیلویی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد.

وی افزود:علاوه بر این قیمت دلار اثر تبعی گذاشت همچنین کاهش عرضه فصلی بر افزایش قیمت موثر بود.

حجتی با تاکید بر اینکه مسئولان برای حل این مشکل دغدغه دارند، گفت: در ۱۰ ماه امسال واردات گوشت گرم، ۲۰ درصد از ۱۲ ماهه پارسال بیشتر بود و تا پایان سال این رقم به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید .

وی ادامه داد: گوشت های وارد شده در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای زیر نظر ستاد تنظیم بازار در حال عرضه است اما پاسخگوی همه نیاز و تقاضای کشور نیست.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تولید گوشت مرغ را افزایش دادیم و نسبت به ماه های گذشته جوجه ریزی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

حجتی درباره قاچاق دام مولد هم گفت: متاسفانه سوداگری وجود دارد و کم و بیش انجام می شود اما در حدی که شایعه شده، زیاد نیست.

وی اضافه کرد: در دام سبک سیاستی را در سال های اخیر پیگیری کردیم که دام های ۲ و ۳ قلو ساز را ترویج کردیم.

حجتی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ میلیون واحد دامی داریم که شناسنامه دار کردن آن ها کار سختی است، گفت: اما این موضوع را در دستور کار داریم .

وی افزود: قیمت کنونی مرغ در بازار آزاد باید در کانال ۱۰ هزار تومان باشد و باید کنترل بیشتری انجام شود. اگر نهاده ها با قیمت ارز آزاد وارد شود قیمت ها بیشتر می شود.

۱۰ هزارتن گوشت در بنادر مانده و منتظر تخصیص ارز است

حجتی اضافه کرد: اکنون حدود ۱۰ هزار تن گوشت در بندر داریم اما به علت اینکه بانک مرکزی نتوانست پول جابجا کند، ترخیص نشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شعار «از مزرعه تا سفره» باید عملیاتی شود، افزود: ۳۰ درصد مرغداری ها به صورت زنجیره اداره می شود .

وی درباره نرخ خرید تضمینی گندم اضافه کرد: پیشنهاد ما ۱۷۰۰ تومان بود اما در نهایت پس از فراز و نشیب زیاد با توجه به محدودیت ها و مشکلات بودجه ای که وجود دارد به ۱۶۰۰ تومان رسید.

مقدمات تولید پنبه تراریخته در حال انجام است

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در کشور ما محصول تراریخته تولید نمی شود اما روی محصول پنبه مقدمات این کار در حال انجام است ولی هنوز به تولید نرسیده است .

حجتی با بیان اینکه محصولات تراریخته از جمله ذرت و سویا از آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی وارد کشور می شود، افزود: قانون مقرر کرده است که محصولات تراریخته باید دارای برچسب باشد.

ذخیره ۷۰ هزارتن میوه برای شب عید

وی برای تامین مایحتاج مردم برای شب عید، گفت: در این زمینه به قدر کافی ذخایر و تولید داریم. حدود ۴۰ هزار تن پرتقال و ۳۰ هزار تن سیب را ذخیره کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به علت تنوع اقلیمی ظرفیت های زیادی در کشورمان وجود دارد، گفت: دومین جمعیت شترمرغ را در جهان داریم. پرورش شترمرغ و گیاهان دارویی که هزینه و آب بسیار کمی نیاز دارند و ارزش افزوده بالایی دارند. باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.