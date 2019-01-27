رونمایی از پوستر فیلم «بنفشه آفریقایی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور سانه­ ای فیلم، پوستر فیلم سینمایی «بنفشه آفریقایی» به کارگردانی مونا زندی حقیقی که توسط محمدحسین هوشمندی طراحی شده است به بهانه حضور در بخش مسابقه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

طراحی لوگو فیلم نیز برعهده محمد روح ­الامین بوده است.

فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعیدآقاخانی بازیگران اصلی این فیلم هستند. مهدی حسینی‌نیا، رویا جاویدنیا، ندا جبراییلی و مریم شیرازی ایفای دیگر نقش‌ها را برعهده دارند.

در خلاصه داستان «بنفشه آفریقایی» آمده است: «شکو زنی میانسال که متوجه می ­شود همسر اولش فریدون توسط فرزندانشان به خانه سالمندان منتقل شده است. او به همراهی همسر دومش رضا تصمیم می ­گیرند تا مرد را به خانه خود بیاورند. با حضور فریدون در خانه، رابطه شکو و فریدون تغییراتی می­ کند که در زندگی با رضا هم تاثیر می گذارد و اتفاقات تازه­ای در زندگی هر سه رخ می­ دهد.»

عوامل فیلم «بنفشه آفریقایی» عبارتند از کارگردان: مونا زندی حقیقی، نویسنده: حمیدرضا بابابیگی (براساس طرحی از مونا زندی حقیقی)، مدیر فیلمبرداری: فرهاد صبا، تدوین: بهرام دهقانی، طراح صحنه و لباس: علی عابدینی، موسیقی: پیمان یزدانیان، فیلمبردار: رضا تیموری، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مجری طرح: سینا سعیدیان، مدیر تولید: امیر اسکندری، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: پریسا گرگین، دستیار اول فیلمبردار و نورپرداز: همایون قربانی، عکاس: حبیب مجیدی، مدیر تدارکات: علی‌حسین قاسمی، دستیاران کارگردان: سمیه میرشمسی، رحمانه ربانی، علی بردیده، منشی صحنه: سیما مبارک‌شاهی، مجریان گریم: میترا آقامیری، حسام دیندار، دستیار نور: حسن رحیمی، گروه فیلمبرداری: سهیل سیم صباحی، مهدی معظمی، فریدون طالبی، محسن خانی، رضا گودرزی، دستیار تدوین: محمد نجاریان، دستیاران صدا: میثم کیامرثی، محمدحسین بخشعلی، دستیاران صحنه: علیرضا صیفی، گیتی سهامی، مهدی صیفی، فرامرز نوایی، دستیاران لباس: الهه عبادی، نفیسه میرشمسی، فیلمبردار پشت‌صحنه: روشن افطسی، تدارکات: امیرحسین معتمدی، مجید فلاح، حامد خاکسار، موسی افرا، حمل ونقل: رقیه بهترک، قربان کاوه، زهرا اکبزاده، محمد شوندی، مشاور رسانه ای:سعیده الله‌دادی و تهیه‌کننده: علیرضا شجاع‌نوری.