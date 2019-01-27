رونمایی از پوستر فیلم «بنفشه آفریقایی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور سانه ای فیلم، پوستر فیلم سینمایی «بنفشه آفریقایی» به کارگردانی مونا زندی حقیقی که توسط محمدحسین هوشمندی طراحی شده است به بهانه حضور در بخش مسابقه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
طراحی لوگو فیلم نیز برعهده محمد روح الامین بوده است.
فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعیدآقاخانی بازیگران اصلی این فیلم هستند. مهدی حسینینیا، رویا جاویدنیا، ندا جبراییلی و مریم شیرازی ایفای دیگر نقشها را برعهده دارند.
در خلاصه داستان «بنفشه آفریقایی» آمده است: «شکو زنی میانسال که متوجه می شود همسر اولش فریدون توسط فرزندانشان به خانه سالمندان منتقل شده است. او به همراهی همسر دومش رضا تصمیم می گیرند تا مرد را به خانه خود بیاورند. با حضور فریدون در خانه، رابطه شکو و فریدون تغییراتی می کند که در زندگی با رضا هم تاثیر می گذارد و اتفاقات تازهای در زندگی هر سه رخ می دهد.»
عوامل فیلم «بنفشه آفریقایی» عبارتند از کارگردان: مونا زندی حقیقی، نویسنده: حمیدرضا بابابیگی (براساس طرحی از مونا زندی حقیقی)، مدیر فیلمبرداری: فرهاد صبا، تدوین: بهرام دهقانی، طراح صحنه و لباس: علی عابدینی، موسیقی: پیمان یزدانیان، فیلمبردار: رضا تیموری، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مجری طرح: سینا سعیدیان، مدیر تولید: امیر اسکندری، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: پریسا گرگین، دستیار اول فیلمبردار و نورپرداز: همایون قربانی، عکاس: حبیب مجیدی، مدیر تدارکات: علیحسین قاسمی، دستیاران کارگردان: سمیه میرشمسی، رحمانه ربانی، علی بردیده، منشی صحنه: سیما مبارکشاهی، مجریان گریم: میترا آقامیری، حسام دیندار، دستیار نور: حسن رحیمی، گروه فیلمبرداری: سهیل سیم صباحی، مهدی معظمی، فریدون طالبی، محسن خانی، رضا گودرزی، دستیار تدوین: محمد نجاریان، دستیاران صدا: میثم کیامرثی، محمدحسین بخشعلی، دستیاران صحنه: علیرضا صیفی، گیتی سهامی، مهدی صیفی، فرامرز نوایی، دستیاران لباس: الهه عبادی، نفیسه میرشمسی، فیلمبردار پشتصحنه: روشن افطسی، تدارکات: امیرحسین معتمدی، مجید فلاح، حامد خاکسار، موسی افرا، حمل ونقل: رقیه بهترک، قربان کاوه، زهرا اکبزاده، محمد شوندی، مشاور رسانه ای:سعیده اللهدادی و تهیهکننده: علیرضا شجاعنوری.
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