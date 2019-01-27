به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در در آیین «رسانه، چهل سالگی انقلاب و خدمات دولت» طی سخنانی گفت: دیدن گیشه روزنامه ها زیبنده جمهوری اسلامی است، اما سرانه فرهنگی در کشور به هیچ وجه در خور مردم ایران نیست.

وی با بیان این که دولت مدیون حوزه فرهنگ است، گفت: اما در لایحه بودجه ۹۸ ارائه شده توسط دولت حوزه فرهنگ در سرجمع اعتبارات نسبت به سال قبل کاهش دارد، البته دولت اقدامات خوبی در ارائه لایحه اصلاح مطبوعات انجام داده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دولت تدبیر و امید را محصول جریان فرهنگی دانست و در عین حال از کم توجهی این دولت به مقوله فرهنگ انتقاد کرد و گفت: هرکالایی که افزایش قیمت دارد متولیان آن به سرعت وارد کار می شوند اما قیمت کاغذ افزایش می باد صدا از کسی در نمی آید.

وکیلی ادامه داد: نجابت اصحاب فرهنگ و نبود فضای فرهنگی در دولت عدم مطالبه گری حوزه فرهنگ را به دنبال دارد.