به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل، در ادامه بازدیدها از ظرفیت بازی‌سازی در سراسر کشور، پس از شهرهای تبریز و مشهد؛ مدیران بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از ظرفیت‌های بازی‌سازی در استان قم بازدید کردند. معاون حمایت، معاون آموزش و مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این سفر حضور داشتند. نخستین برنامه‌ی این سفر فشرده بازدید از استودیو بازی‌سازی رسانه گستر بنیسی سازنده بازی «عملیات انهدام ۳: نفس‌گیرترین نبرد» بود.

عملیات انهدام ۳، سومین نسخه از مجموعه بازی‌های عملیات انهدام است که داستانی رفت و برگشتی به آینده و گذشته از حضور در عملیات‌های فتح‌المبین تا حضور در میان نی‌های بلند آبراه‌های عملیات خیبر، تا دفاع از مردم کوچه و بازار شهر کوهستانی پاوه و تا حضور در جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله لبنان و اسرائیل دارد.

این بازی در مراحل پایانی ساخت قرار داشته و برای آن حدود ۲۰ دقیقه میان‌پرده سینمایی جهت روایت داستان تولید شده است.

در ادامه این سفر کاری، نشستی صمیمی با بازی‌سازان فعال قم در محل اداره کل ارشاد قم برگزار شد. در این نشست معرفی کاملی از شرکت‌ها و تیم‌های بازی‌سازی فعال در قم صورت گرفت. بر این اساس استان قم با حدود ۱۰۰ بازی‌ساز فعال که در حدود ۱۵ تیم فعال بازی‌سازی مشغول هستند یکی از فعال‌ترین استان‌های بازی سازی در کشور محسوب می‌شود.

از جمله مهم‌ترین درخواست‌هایی که بازی‌سازان این استان از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای داشتند بحث گسترش آموزش‌های تخصصی به شهر قم، پیگیری چرایی افزایش ۱۰ درصدی سهم اپراتورها از پرداخت از طریق شارژ و حمایت‌های مالی و معنوی بیشتر از تیم‌های کوچک و مستقل بود.

حسن کریمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این نشست گفت: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید روی این نکته است که ایران فقط تهران نیست. به همین دلیل لازم دیدیم تا بازدیدهایی را از شهرهای فعال در حوزه بازی‌سازی آغاز کنیم. پیشتر از دو شهر تبریز و مشهد بازدید بعمل آمد و حالا در شهر قم در خدمت شما هستیم.

کریمی در پاسخ به مطالبات بازی‌سازان گفت: در بحث آموزش در حال برنامه‌ریزی روی مدل جدیدی هستیم تا بتوانیم آموزش بازی‌سازی را در شهرهای مختلف فعال کنیم. به عنوان مثال قصد داریم کمپ‌های آموزشی یک هفته‌ای را در شهرهای مختلف با حضور برترین اساتید برگزار کنیم. همچنین برنامه داریم در آینده نزدیک تمام محتواهای آموزشی را از طریق سایت «فرانش» در دسترس عموم قرار دهیم تا استفاده از این محتواهای آموزشی تسهیل شود.

وی افزود: در حال حاضر ساختار حمایتی همگرا با هدف حمایت از تیم‌ها و شرکت‌های فعال کار خود را آغاز کرده و در حال تامین بودجه‌ی مورد نیاز آن هستیم تا تخصیص حمایت‌ها آغاز شود. به دلیل این که هدف ساختار همگرا تشکیل تیم و شرکت و بزرگ‌تر کردن این شرکت‌ها است، شرایط ورود به همگرا با سخت‌گیری‌هایی همراه بوده که همین مسئله باعث شده برخی تیم‌های نوپا و افراد مستقل نتوانند به این ساختار ورود کنند. در حال برنامه‌ریزی هستیم تا به روشی مناسب برای تعامل یا حمایت از تیم‌های نوپا دست یابیم.

دیدار با آیت‌الله اعرافی، رییس حوزه علمیه قم

دیدار با آیت الله اعرافی،‌ رییس حوزه علمیه قم از دیگر برنامه‌های این سفر کاری بود.

مدیرعامل بیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این دیدار گفت: سال آینده تمرکز ویژه‌ای روی توسعه سواد بازی خواهیم داشت و قصد داریم پویشی جامع در سطح ملی برای افزایش سواد بازی در کشور داشته باشیم. از آنجایی که این پویش در سطح ملی است امیدواریم با همکاری مسوولان فرهنگی هر استان، بتوانیم این پویش را با موفقیت در تمام کشور اجرا کنیم. تعداد مخاطبان بازی ۲۸ میلیون نفر است که همین مسئله موضوع بازی را به یکی از اولویت‌های فرهنگ در کشور تبدیل می‌کند.

محمد حاجی میرزایی معاون آموزش و هدایت فرهنگی بنیاد نیز در این دیدار گفت:‌ بازی‌های ویدیویی در سال‌های اخیر تغییرات بسیار گسترده‌ای کرده‌اند و مدل‌های تجاری و درآمدزایی جدیدی که به بازی‌های اضافه شده منجر به ایجاد سوال‌های فقهی متعددی شده است. در همین راستا حدود ۵۰ سوال فقهی در مورد بازی‌ها جهت دریافت استفتاء ارسال شده که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و در این زمینه می‌توانیم با ایجاد کمیته‌های تخصصی به همت حوزه علمیه وحدت رویه‌ای در این زمینه ایجاد کنیم.

آیت الله اعرافی نیز در زمینه همکاری‌های مشترک؛ ایجاد کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی در زمینه بازی‌های ویدیویی در حوزه علمیه را مهم دانست و افزود: به دلیل نوین بودن بازی‌های ویدیویی و شبهاتی که در این زمینه وجود دارد، ایجاد کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی کمک خواهد کرد تا پژوهش‌ها و بررسی‌هایی این کارگروه، منجر به تصمیم‌گیری دقیق شود.

در ادامه این سفر کاری از موسسه نور و فعالیت‌های گسترده آنان در حوزه جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها بازدید بعمل آمد.

در ادامه این سفر کاری با روحانیون فعال در مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای (مدبر) نشستی برگزار شد. مجموعه مدبر یکی از فعال‌ترین مجموعه‌های حوزوری در زمینه بازی‌های ویدیویی است که تاکنون نشست‌های مختلفی را در این زمینه برگزار کرده است. استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و فقهی مجموعه مدبر جهت بهبود شاخص‌های نظام رده‌بندی سنی ESRA و دیگر فعالیت‌های مشترک در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.