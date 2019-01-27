به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه اولین دوره‌ جایزه‌ انتخاب بهترین کتاب گمانه‌زن سال‌، در مجموعه باغ موزه قصر برگزار شد. در این مراسم که با حضور نویسندگان، مدیران نشر، کارشناسان و هوادارن ادبیات ژانری انجام شد، برگزیدگان سه بخش جایزه «نوفه» مشخص شدند.

در ابتدای این مراسم، فرزین سوری دبیر این جایزه آماری از آثار رسیده به دبیرخانه نوفه ارائه کرد و در مورد نحوه‌ داوری جایزه کتاب سال و کمیته پنجاه نفره‌ داوری توضیحاتی داد.

در بخش اهدای جایزه، از میان پنج کاندیدای نهایی، محمدرضا ایدرم برای کتاب «ما و را» مدال نوفه را از آن خود کرد و از چهار اثر «کاج‌زدگی» اثر ضحی کاظمی، «خدمات دستگاه هیولاساز دمشقی» اثر بهزاد قدیمی، «بی‌تابوت» نوشته‌ لاله زارع و «سورمه‌سرا» اثر رامبد خانلری تقدیر به عمل آمد.

ایدرم پس از دریافت مدال نوفه، در جملاتی گفت: امیدوارم روزی کتاب‌های گمانه‌زن در کتابفروشی‌ها قفسه خود را پیدا کنند و به دیگر به‌عنوان داستان کودکان به آن‌ها نگاه نشود.

خانلری نیز بعد از دریافت تقدیرنامه‌اش و تبریک برنده اصلی، با بیان اینکه تصور می‌کرد مدال نوفه را خواهد گرفت، گفت: امیدوارم برای این کتاب‌ها از این به بعد اتفاقات بهتری بیافتد.

ضحی کاظمی هم در سخنرانی خود در این برنامه گفت: من از سال ۹۳ دارم در این ژانر می‌نویسم و هیچوقت این ژانر مخصوصا علمی ‌تخیلی داستان باب سلیقه جوایز ادبی ایران تا به امروز نبوده است. رسانه‌ها تا به حال با من برای تمام کتاب‌های دیگرم به جز «کاج‌زدگی» مصاحبه داشته‌اند ولی در مورد این کتاب چون علمی‌تخیلی است نه، شاید چون آن ها هم نمی‌دانند چه‌طور باید به این ژانر وارد شوند.

وی از نقش مشوق محمدحسن شهسواری، در مسیر نوشتن «کاج‌زدگی» گفت و ادامه داد: نوشتن در چارچوب ادبیات گمانه‌زن، مخصوصا ژانر علمی تخیلی هنوز بسیار جا دارد ولی برداشتن قدم اول بسیار سخت است. من مطمئنم به زودی نویسنده‌های بهتر و بیشتری در این ژانر خواهند نوشت و روزی را می‌بینم که با افتخار در کتابفروشی‌ها مقابل قفسه کتاب‌های ژانری تالیفی خواهیم ایستاد.

لاله زارع نیز پس از دریافت لوح تقدیرش از کسانی که این جایزه را راه‌انداختند تا صدای متفاوت ادبیات ایران شنیده شود، تشکرد کرد.

همچنین در بخش کتاب سال کودک و نوجوان مراسم، سیدجواد راهنما نویسنده کتاب «خرسی که چپق می‌کشید» از میان پنج کتاب این بخش، شایسته تقدیر شد. هیات داوران (شامل طاهره ایبد،‌ محمدکاظم اخوان، رضا علیزاده و فرزاد خلیلیان) در این بخش هیچ کتابی را شایسته دریافت مدال نوفه ندانستند.

در بخش فرعی فصل اول نیز محمد سوری برای داستان «سمساره» موفق به دریافت مدال نوفه شد و از النا رهبری برای نوشتن داستان «هیولایش»، مهراد ارشادی‌نیا برای «ساعتگرد»، علیرضا برازنده‌نژاد برای نگارش «دریاچه» و محمد فائزی‌فرد نیز تقدیر به‌عمل آمد.