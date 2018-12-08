نامزدهای جایزه ادبی نوفه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه اولین جایزه رمان گمانهزن «نوفه»، اسامی نامزدهای خود را اعلام کرد.
به گفته فرزین سوری دبیر این جایزه، پس از بررسی معیارهای مورد توافق داوران از بین ۱۲۲ عنوان دریافتی از آثار ۹۵-۹۷، فهرستی متشکل از ۲۵ رمان به عنوان نامزدهای نهایی دریافت اولین جایزه رمان گمانهزن (علمیتخیلی، فانتزی، وحشت، جنایی و ...) معرفی شدهاند که در این میان نشر ققنوس با ۷ کتاب و نشر چشمه با ۶ کتاب بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
نامزدهای جایزه کتاب گمانهزن سال نوفه (به ترتیب الفبا)به شرح زیر است:
|
۱
|
آدابِ دنیا/
|
یعقوب یادعلی/
|
چشمه
|
۲
|
آلوت/
|
امیر خداوردی/
|
نگاه
|
۳
|
اقامت ابدی/
|
ساناز زمانی/
|
ققنوس/هیلا
|
۴
|
اقیانوس نهایی/
|
دانیال حقیقی/
|
نگاه
|
۵
|
الفبای مرگ/
|
مهرداد مراد/
|
داستان
|
۶
|
بیتابوت/
|
لاله زارع/
|
ققنوس/هیلا
|
۷
|
پنهان در تاریکی/
|
فرزانه کرمپور/
|
ققنوس/هیلا
|
۸
|
تراتوم/
|
رویا دستغیب/
|
افق
|
۹
|
جمجمهی جوان/
|
لاله زارع/
|
ققنوس/هیلا
|
۱۰
|
خاک آدمپوش/
|
ضحی کاظمی/
|
ققنوس/هیلا
|
۱۱
|
خدمات دستگاه هیولاساز دمشقی/
|
بهزاد قدیمی/
|
پیدایش
|
۱۲
|
در سیدخندان کسی را نمیکشند/
|
مهام میقانی/
|
بان
|
۱۳
|
رزونانس/
|
م.ر. ایدرم/
|
پیدایش
|
۱۴
|
زنی با سنجاقِ مرواری نشان/
|
رضیه انصاری/
|
چشمه
|
۱۵
|
سورمهسرا/
|
رامبد خانلری/
|
بان
|
۱۶
|
شهرآفتاب/
|
پرویز صمدی مقدم/
|
فرهنگ و سیما
|
۱۷
|
عصبکشی/
|
محمدهاشم اکبریانی/
|
چشمه
|
۱۸
|
کاجزدگی/
|
ضحی کاظمی/
|
چشمه
|
۱۹
|
کاجها وارونهاند/
|
سامان نورایی/
|
ققنوس/هیلا
|
۲۰
|
گاوهای برنزی/
|
محمدآصف برنزی/
|
چشمه
|
۲۱
|
گوزن طولانی/
|
داوود قنبری/
|
قطره
|
۲۲
|
ما اینجا داریم میمیریم/
|
مریم حسینیان/
|
چشمه
|
۲۳
|
ما و را/
|
م.ر. ایدرم/
|
پیدایش
|
۲۴
|
مرداد دیوانه/
|
محمدحسن شهسواری/
|
ققنوس/هیلا
|
۲۵
|
مردمکهای قرمز/
|
جیران ماهتابی/
|
موج
همچنین با توجه به استقبال ناشران فعال در رمان ژانری نوجوان، دبیرخانه نوفه ۵ رمان را نیز در بخش فرعی جایزه رمان گمانهزن نوجوان، به عنوان نامزدهای نهایی معرفی کرده که به این ترتیباند:
|
۱
|
بردیا و گولاخها/
|
مهدی رجبی/
|
افق
|
۲
|
خرسی که چپق میکشید/
|
سید جواد رهنما/
|
هوپا
|
۳
|
قبرستان عمودی/
|
حمیدرضا شاهآبادی/
|
افق
|
۴
|
کارن و پنج شهر اسرارآمیز/
|
بیتا حسینی/
|
چرخ و فلک
|
۵
|
معجون سحرآمیز در کارخانهی متروک/
|
تیناجمالی/
|
هوپا
داوری نهایی بخش کتاب گمانهزن نوجوان به عهده رضا علیزاده (مترجم آثار گمانهزن)، طاهره ایبد (نویسنده کودک و نوجوان)، محمد کاظم اخوان (نویسنده مجموعه قصههای تا به تا) و فرزاد خلیلیان (فعال ادبی حوزه ژانری و منتقد کمیک) است.
نویسندگان ۱۱۰ رمان چاپ نشده نیز در بخش «فصل اول» جایزه نوفه با هم رقابت میکنند که جزئیات داوری و نامزدهای نهایی این بخش متعاقباً اعلام خواهد شد. از برگزیدگان نهایی هر سه بخش جایزه، طی مراسمی با حضور فعالان ادبیات گمانهزن با اهدای تندیس و نشان نوفه تقدیر به عمل خواهد آمد.
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