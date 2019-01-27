نتایج انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر نتایج انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام شد .
بر این اساس در این انتخابات از ۱۲۰۳ ناشر و کتابفروش دارای صلاحیت شرکت در انتخابات ۴۵۱ نفر شرکت کردند و آرای اخذ شده به این شرح است :
۱. کاظم علمی ۳۴۷ رای
۲. محمود آموزگار ۳۴۰ رای
۳. حسن قربانی ۳۰۷ رای
۴.مهدی فخری زاده ۳۰۱ رای
۵. هومان حسن پور ۳۰۰ رای
۶. نسرین سیاح فر ۲۸۳ رای
۷.محمدرفیع جواهری ۲۷۷ رای
۸. علی اکبر تورانیان ۱۱۳ رای
۹. عبدالحمید سیاح ۱۰۱ رای
10- فرهاد تیمورزاده 57 رای
براین اساس سه نفر آخر عضو علی البدل هیئت مدیره خواهد شد.
در انتخاب بازرس نیز نتایح آرا به این شرح بود
کازری 256 با رای بازرس اصلی شد و صادق رحمت سمیعی با 83 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.
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