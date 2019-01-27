نتایج انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان اعلام شد

بعد از روزها جنجال، سرانجام امروز انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار شد. نتایج آرای این انتخابات بلافاصله اعلام شد.