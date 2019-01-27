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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

جام ملت‌های آسیا - امارات؛

کاپیتان ژاپن: بازی با ایران کم گل می‌شود/ حریف سرسختی داریم

کاپیتان ژاپن: بازی با ایران کم گل می‌شود/ حریف سرسختی داریم

کاپیتان تیم ملی فوتبال ژاپن پیش بینی کرد بازی با ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا کم گل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن از ساعت ۱۷:۳۰ فردا دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا به مصاف ژاپن خواهد رفت.

ژاپن تا اینجای کار مقابل حریفانش با یک اختلاف گل پیروز شده و این مسئله یکی از دغدغه های هواداران ژاپن است.

مایا یوشیدا کاپیتان ژاپنی ها در آستانه این مسابقه درباره رویارویی با ایران و پیش بینی اش از نتیجه مسابقه  گفت: اگر بتوانیم گل های زیادی بزنیم و پیروز شویم که خیلی خوب است ولی بازی دشواری داریم.

یوشیدا تاکید کرد: ایران واقعا حریف سرسختی است و بازی محکمی در پیش داریم. به نظرم این مسابقه یک یا دو گل دارد.

کد مطلب 4525130

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