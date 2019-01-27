به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن از ساعت ۱۷:۳۰ فردا دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا به مصاف ژاپن خواهد رفت.

ژاپن تا اینجای کار مقابل حریفانش با یک اختلاف گل پیروز شده و این مسئله یکی از دغدغه های هواداران ژاپن است.

مایا یوشیدا کاپیتان ژاپنی ها در آستانه این مسابقه درباره رویارویی با ایران و پیش بینی اش از نتیجه مسابقه گفت: اگر بتوانیم گل های زیادی بزنیم و پیروز شویم که خیلی خوب است ولی بازی دشواری داریم.

یوشیدا تاکید کرد: ایران واقعا حریف سرسختی است و بازی محکمی در پیش داریم. به نظرم این مسابقه یک یا دو گل دارد.