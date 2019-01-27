به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، کمیسیون تخصصی پویانمایی پنجمین جشنواره تلویزیونی «جام جم» به دبیری محمد رحیم لیوانی چند روزی است که کار داوری خود را با هیات داوران متشکل از حسین ساری، امیرحسین سحرخیز، بهرام عظیمی، روانبخش صادقی و مریم کشکولی نیا آغاز کرده و مرکز صبا ۳۱ اثر، شبکه سلامت ۴ اثر، شبکه افق ۳ اثر و شبکه‌های دو و قرآن هر کدام یک اثر شاخص پخش شده خود از شهریور سال گذشته تا دی ماه امسال را به این کمیسیون معرفی کرده‌اند تا مورد بازبینی هیات داوران قرار گیرد.

سالانه ۶۵۰۰ دقیقه انیمیشن در مرکز صبا تولید می شود که معادل ۱۲۵ ساعت است به طوری که روزانه ۵ ساعت از تولیدات این مرکز از شبکه های رسانه ملی پخش می شود.

اسامی آثار رسیده به تفکیک شبکه‌های سیما به شریح ذیل است:

مرکز صبا

«این جوری بهتره» به کارگردانی شیوا ممتحن و تهیه کنندگی سیما ممتحن

«بازی کنیم بخندیم» به کارگردانی و تهیه کنندگی ابوالفضل رازانی

«بچه‌های برج میلاد» به کارگردانی رسول شیری و تهیه کنندگی مسعود صفوی

«پند پارسی» به کارگردانی و تهیه کنندگی رسول شیری

«ترافیک از این مدلش» به کارگردانی و تهیه کنندگی شهرام شیرازدی

«توتک و تراب» به کارگردانی لیلا حسین پور و تهیه کنندگی لیلا حسین پور

«جوانمردان» به کارگردانی احمدی و تهیه کنندگی الهام ابراهیمی

«چهل چراغ» به کارگردانی و تهیه کنندگی یداله تناور

«خاله سارا» به کارگردانی و تهیه کنندگی صهبا صمدی

«رستوران جنگل ۲» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا حنفی

«شادمانه» به کارگردانی حسین نظرپور و تهیه کنندگی سیداشرف طباطبایی

«قصه‌های ریرا ۲» به کارگردانی و تهیه کنندگی بابک نظری

«کلیله و دوستان» به کارگردانی ارشاد رهبر صبح خیز و تهیه کنندگی رضا تقدسی

«کوچولوهای کنجکاو» به کارگردانی و تهیه کنندگی آتنا مسلمی

«کی خان» به کارگردانی و تهیه کنندگی امیر کساوندی

«گزارش‌های اوتی ۲» به کارگردانی علی درخشی و تهیه کنندگی علیرضا گلپایگانی

«گولو بولا ۲» به کارگردانی و تهیه کنندگی بابک نظری

«ماجراهای کامی و کتی» به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه کنندگی اسدالله دیانتی

«ماهی بادکنکی ۲» به کارگردانی و تهیه کنندگی سلما افکاری

«مبارک» به کارگردانی و تهیه کنندگی مهدی خرمیان

«مثل نامه» به کارگردانی تقدسی. کیانی. رهبر و تهیه کنندگی رضا تقدسی

«من و کتاب» به کارگردانی بهرام جوانرودی و تهیه کنندگی محمد علیزاده

«مهد کودک حیوانات (فینگیلها)» به کارگردانی و تهیه کنندگی کاوه کنعانی

«موزه ۲» به کارگردانی بهروز یغماییان و تهیه کنندگی نادر یغماییان

«موزیکال مناسبتی» (کلیپ امام رضا) به کارگردانی محمدرضا خانزاد و تهیه کنندگی سیدحامد حسینی

«مینا و دوستان ۲» به کارگردانی عزیزی و تهیه کنندگی علیرضامحمدی نیگجه

«ناز بالش» به کارگردانی مانی وطن دوست و تهیه کنندگی سمیه صفوی

«نظر شما چیه ۲» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا عابدی

«نقاش کوچولو ۲» به کارگردانی و تهیه کنندگی بابک نظری

«همسایگان جنگل» به کارگردانی محتشمی و تهیه کنندگی حمیدرضا ریاحی

«یوز ایرانی» به کارگردانی محمد خیراندیش و تهیه کنندگی محمد امین همدانی

شبکه دو

«تیتراژ آفتاب، باران، بامداد» به کارگردانی ریحانه کاوش و تهیه کنندگی علی رییس

شبکه قرآن

«مسیر زندگی» به کارگردانی ابوالفضل بیات و تهیه کنندگی مهری سرخیل

شبکه افق

«هفت سین» به تهیه کنندگی سید مقداد سیدصالحی

«حسین (ع) با یک دنیا رو به رو بود» به تهیه کنندگی محمد ملانژاد

«حضرت معصومه (س)» به تهیه کنندگی سید مقداد سیدصالحی

شبکه سلامت

«باشگاه مغز» به کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد شاهجانی

«به زیست» به کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد شاهجانی

«من یک چاق خوشحال هستم» به کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد شاهجانی

«گرمای زمین» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدحسن اصنعی