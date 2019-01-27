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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه؛

قاسمی: مسائل موشکی ایران قابل گفتگو و مذاکره نیست

قاسمی: مسائل موشکی ایران قابل گفتگو و مذاکره نیست

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با بیان اینکه مسائل موشکی ایران قابل گفتگو و مذاکره نیست، گفت: در مورد مسائل دفاعی ایران که به تمامیت ارضی و ​سرنوشت مردم ایران مربوط است با دیگران شوخی نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه افزود:‌ دوستان فرانسوی باید مجدداً به قطعنامه ۲۲۳۱ توجه کنند و ببیند که مسائل موشکی ایران هیچ تعارضی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد.

وی گفت: مسئله موشکی ایران دفاعی و داخلی است که کاملا جنبه بازدارندگی دارد و برای دفاع از کشور طراحی شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:‌ تجربه دهه های گذشته نشان داد که ما مجبوریم و باید در این منطقه پر آشوب توانمندی های لازم خودمان را برای دفاع از کشور در صورت نیاز داشته باشیم.

قاسمی تصریح کرد:‌ سیاست ما نسبت به کشورهای منطقه و همسایگان کاملا روشن است و علاقه مندیم که با همه کشورهای منطقه و همسایه روابط مسالمت آمیز و دوستانه داشته باشیم و بتوانیم منطقه را به سمت ثبات و توسعه پیش ببریم.

وی گفت: اقدامات ما در حوزه دفاعی یک کار طبیعی و بدیهی است و هر کشوری حق دارد با استفاده از امکانات خود در صورت نیاز دفاع کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : همانگونه که بارها گفتیم ما سیاست های دفاعی خودمان را خودمان تعیین می کنیم و به دیگران اجازه نخواهیم داد که در این نوع مسائل دخالت کنند.

ما در زمینه مسائل موشکی و دفاعی مذاکره ای با دیگران نخواهیم داشت

قاسمی افزود: ما در زمینه مسائل موشکی و دفاعی مذاکره ای با دیگران نخواهیم داشت و سیاست های ملی و بومی خود را دنبال می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دیگران نباید از این نوع سیاست ها نگران باشند گفت: تجربه تاریخی نشان می دهد که ما هرگز متجاوز نبودیم، ‌ به خاک دیگران چشم داشتی نداشتیم، به کسی تهاجمی نداشتیم و حمله ای نکرده ایم و برعکس این ما بودیم که مورد تجاوز و تعدی دیگران قرار گرفتیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:‌ فراموش نمی کنیم که در هشت سال جنگ تحمیلی بسیاری از کشورهای جهان کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه چگونه سلاح های غربی را در اختیار دیکتاتور بغداد قرار دادند تا شهرها و مناطق مسکونی ما را هدف قرار دهند.

قاسمی گفت: اجازه نخواهیم داد که مجددا با اعمال فشار ما را از رسیدن و داشتن ابزارهای دفاعی لازم محروم کنند و دست دیگران برای هر چیز و انواع سلاح ها باز باشد.

وی افزود: متاسفانه می بینیم که امروز برخی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا پیشرفته ترین سلاح های خود را برای برخی از کشورهای منطقه ارسال می کنند و نقش مهمی در توسعه زرادخانه های منطقه دارند که قطعاً خود کانون هایی را برای ایجاد تنش ناامنی و بی ثباتی ایجاد می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه مقامات فرانسوی باید در این زمینه بازنگری و مواضع ما را مجدداً بررسی کنند، گفت: فکر می کنم که آن وقت به راحتی درک خواهند کرد که مسائل موشکی ایران قابل گفتگو و مذاکره نیست.

قاسمی در پاسخ به ادعای وزیر امور خارجه فرانسه و درباره مذاکره موشکی با مقامات ایران افزود: ما با بسیاری از کشورهای جهان و کشورهای اروپایی رایزنی های سیاسی خود را به صورت مستمر و منظم داریم.

وی گفت:‌ با کشور فرانسه در سطح معاون وزارت امور خارجه به طور مرتب نشست هایی را در طول سال و در تهران و پاریس برگزار می کنیم که در واقع مذاکرات سیاسی دو کشور است و در این مذاکره سیاسی ما طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه دو کشور را در حوزه های مسائل دو جانبه، منطقه ای، جهانی و تحولات بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این مذاکره مواضع خودمان را به کرات به طرف های فرانسوی اعلام کردیم که چگونه نگاه و برداشتی از مسائل دفاعی و موشکی ایران داشته باشند.

قاسمی گفت: برای ما قابل پذیریش نیست که سایر کشورهای جهان بخواهند در این نوع مسائل ما را تحت فشار قرار دهند.

وی افزود: به دلایل تجارب تاریخی در مورد مسائل دفاعی ایران که به حاکمیت ملی تمامیت ارضی، ‌سرنوشت و مصالح مردم ایران مربوط است نه می توانیم با دیگران شوخی کنیم نه آنرا ساده انگاریم و نه می توانیم بی توجه باشیم لذا این یک اصل اساسی است که ما در همین مسیر راهمان را ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 4525297

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