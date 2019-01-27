قاسمی: مسائل موشکی ایران قابل گفتگو و مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه افزود:‌ دوستان فرانسوی باید مجدداً به قطعنامه ۲۲۳۱ توجه کنند و ببیند که مسائل موشکی ایران هیچ تعارضی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد.

وی گفت: مسئله موشکی ایران دفاعی و داخلی است که کاملا جنبه بازدارندگی دارد و برای دفاع از کشور طراحی شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:‌ تجربه دهه های گذشته نشان داد که ما مجبوریم و باید در این منطقه پر آشوب توانمندی های لازم خودمان را برای دفاع از کشور در صورت نیاز داشته باشیم.

قاسمی تصریح کرد:‌ سیاست ما نسبت به کشورهای منطقه و همسایگان کاملا روشن است و علاقه مندیم که با همه کشورهای منطقه و همسایه روابط مسالمت آمیز و دوستانه داشته باشیم و بتوانیم منطقه را به سمت ثبات و توسعه پیش ببریم.

وی گفت: اقدامات ما در حوزه دفاعی یک کار طبیعی و بدیهی است و هر کشوری حق دارد با استفاده از امکانات خود در صورت نیاز دفاع کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : همانگونه که بارها گفتیم ما سیاست های دفاعی خودمان را خودمان تعیین می کنیم و به دیگران اجازه نخواهیم داد که در این نوع مسائل دخالت کنند.

ما در زمینه مسائل موشکی و دفاعی مذاکره ای با دیگران نخواهیم داشت

قاسمی افزود: ما در زمینه مسائل موشکی و دفاعی مذاکره ای با دیگران نخواهیم داشت و سیاست های ملی و بومی خود را دنبال می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دیگران نباید از این نوع سیاست ها نگران باشند گفت: تجربه تاریخی نشان می دهد که ما هرگز متجاوز نبودیم، ‌ به خاک دیگران چشم داشتی نداشتیم، به کسی تهاجمی نداشتیم و حمله ای نکرده ایم و برعکس این ما بودیم که مورد تجاوز و تعدی دیگران قرار گرفتیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود:‌ فراموش نمی کنیم که در هشت سال جنگ تحمیلی بسیاری از کشورهای جهان کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه چگونه سلاح های غربی را در اختیار دیکتاتور بغداد قرار دادند تا شهرها و مناطق مسکونی ما را هدف قرار دهند.

قاسمی گفت: اجازه نخواهیم داد که مجددا با اعمال فشار ما را از رسیدن و داشتن ابزارهای دفاعی لازم محروم کنند و دست دیگران برای هر چیز و انواع سلاح ها باز باشد.

وی افزود: متاسفانه می بینیم که امروز برخی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا پیشرفته ترین سلاح های خود را برای برخی از کشورهای منطقه ارسال می کنند و نقش مهمی در توسعه زرادخانه های منطقه دارند که قطعاً خود کانون هایی را برای ایجاد تنش ناامنی و بی ثباتی ایجاد می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه مقامات فرانسوی باید در این زمینه بازنگری و مواضع ما را مجدداً بررسی کنند، گفت: فکر می کنم که آن وقت به راحتی درک خواهند کرد که مسائل موشکی ایران قابل گفتگو و مذاکره نیست.

قاسمی در پاسخ به ادعای وزیر امور خارجه فرانسه و درباره مذاکره موشکی با مقامات ایران افزود: ما با بسیاری از کشورهای جهان و کشورهای اروپایی رایزنی های سیاسی خود را به صورت مستمر و منظم داریم.

وی گفت:‌ با کشور فرانسه در سطح معاون وزارت امور خارجه به طور مرتب نشست هایی را در طول سال و در تهران و پاریس برگزار می کنیم که در واقع مذاکرات سیاسی دو کشور است و در این مذاکره سیاسی ما طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه دو کشور را در حوزه های مسائل دو جانبه، منطقه ای، جهانی و تحولات بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این مذاکره مواضع خودمان را به کرات به طرف های فرانسوی اعلام کردیم که چگونه نگاه و برداشتی از مسائل دفاعی و موشکی ایران داشته باشند.

قاسمی گفت: برای ما قابل پذیریش نیست که سایر کشورهای جهان بخواهند در این نوع مسائل ما را تحت فشار قرار دهند.

وی افزود: به دلایل تجارب تاریخی در مورد مسائل دفاعی ایران که به حاکمیت ملی تمامیت ارضی، ‌سرنوشت و مصالح مردم ایران مربوط است نه می توانیم با دیگران شوخی کنیم نه آنرا ساده انگاریم و نه می توانیم بی توجه باشیم لذا این یک اصل اساسی است که ما در همین مسیر راهمان را ادامه خواهیم داد.