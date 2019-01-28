حسن مرادکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت برگزاری لیگ های هندبال کشورمان گفت: هفته آخر از رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان این هفته برگزار می شود. دو تیم اول و دوم لیگ با برگزاری هفته سیزدهم مشخص شدند. شهید چمران لارستان با پیروزی بر تیم تاسیسات دریایی تهران پیش از پایان رقابتها، عنوان قهرمانی لیگ برتر هندبال بانوان را از آن خود کرده است و تیم تاسیسات نیز دوم است.

وی افزود: لارستان به طور قطع قهرمان لیگ شده و بدون احتساب برد و باخت در هفته آخر قهرمان مسابقات شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات این هفته پراکنده است و از آن سو باید کاپهای قهرمانان به تیم های برتر داده شود. قرار است طی یکی دو روز آینده با برگزاری نشستی در فدراسیون پیرامون نحوه توزیع کاپهای تیم های برتر تصمیم گیری شود. یکی از پیشنهادات این است که در همین هفته کاپها در آخرین بازی به تیم ها داده شود و برنامه پیشنهادی دوم این است که چند هفته آینده طی مراسمی جام قهرمانان به آنها اهداء شود که احتمالا برنامه دوم به اجرا درخواهد آمد.

مراد کرمی در مورد وضعیت لیگ برتر هندبال مردان هم گفت: ۵ هفته از مسابقات لیگ برتر مردان باقی مانده است. قرار بود بعد از پایان مسابقات لیگ تیم نفت و گاز گچساران راهی بازیهای جام باشگاه های آسیا شود که با انصراف این تیم ایران هیچ نماینده ای در رقابتهای باشگاه های آسیا نخواهد داشت.