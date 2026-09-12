شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۰ شهید و ۵۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۶۹ نفر شهید و ۴ هزار و ۶۲۷ نفر مجروح شده‌اند و پیکر ۸۳۱ نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۷۳۸ نفر رسیده است