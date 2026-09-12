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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۷۳۸ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۰ شهید و ۵۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۶۹ نفر شهید و ۴ هزار و ۶۲۷ نفر مجروح شده‌اند و پیکر ۸۳۱ نفر نیز از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۷۳۸ نفر رسیده است

کد مطلب 6944833

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    نظرات

    • احمد IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
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      نتانیاهو روی جنایتکاران تاریخ راسفیدکردمن نمیدونم این موجودپست وکثیف چطوراین جنایت هولناکی روکه بنام خودش ثبت کرده تحمل میکنه.هربلایی سرنتانیاهو پست فطرت بیارن باجنایاتش برابری نمیکنه مگراینکه جسم کثیفش تحویل مردم غزه بشه تاداغدیدگان وستمدیدگان وآوارگان غزه هرجوری که دلشون میخوادمجازاتش کنند

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