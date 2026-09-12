سلام آمریکا به نفت ۱۰۰+دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: پاسخ ایران به حملات آمریکا در تنگه هرمز، نمایشی از مانور بازدارندگی فعال است. «جمهوری اسلامی» با به‌کارگیری دکترین «پاسخ متقارن و گسترده»، نه‌تنها خسارات سخت‌افزاری به شناورها و نفتکش‌های دشمن وارد کرد، بلکه پیام داد که برتری تکنولوژیک آمریکا در برابر اشراف عملیاتی ایران کارساز نیست. این زنجیره وقایع- از شکار زیرسطحی تا ضربات متقابل- هزینه تصمیم‌گیری برای کاخ سفید را افزایش داد و منجر به شکست توهم امنیت ناوگان آمریکایی در منطقه شد. در واقع عملیات‌های اخیر سپاه، «برتری نسبی» ایران را در جنگ با دشمن متخاصم تثبیت کرد.

ماجرا از شکار بزرگ نیروی دریایی سپاه آغاز شد؛ عصر سه‌شنبه ۱۷ شهریور، ندسا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت خاصه خداوند متعال، رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست آمریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به دام انداختند. این زیرسطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیرسطحی در دنیا برخوردار بوده، که سال ۲۰۲۵ میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است.

ضربه سنگین همرزمان شهید تنگسیری در دریا حسابی برای رئیس‌جمهور تروریست آمریکا سنگین تمام شد. او مدام پس از دو جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه تاکید می‌کرد، ایران بی‌سلاح شده و ما آنها را نابود کرده‌ایم، اما در میدان به او و ارتش آمریکا درسی داده شد تا دیگر به یاوه‌گویی‌هایش علیه سرزمین کهن مادریمان ادامه ندهد. البته از آمریکای سلطه‌طلب انتظار نمی‌رود به سادگی صحنه را واگذار کند؛ از آنجا که دوران بزن دررو گذشته است، هر اقدام تجاوزکارانه‌ای بی‌جواب نخواهد ماند.

در همین رابطه، سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «ارتش متجاوز آمریکا به نفتکش‌های ایران اخطار تخلیه داده است تا آنها را مورد اصابت قرار دهد، لذا اعلام می‌کنم هرگونه تعرض به نفتکش‌های ایران موجب هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در منطقه توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.» قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) نیز با اشاره به تهدید ارتش تروریست آمریکا علیه نفتکش‌های ایرانی، تاکید کرد: «در صورت هرگونه تعرض به کشتی‌های ایرانی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌ها و منافع آمریکا را در منطقه به شدت هدف قرار خواهند داد.»

آمریکا تهدیدات را جدی نگرفت و به نفتکش‌های ایرانی حمله کرد. بنا بر اطلاعیه شماره ۱۳ سپاه، با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک «یاحیدر کرار» پایگاه آمریکایی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

در این عملیات برای تنبیه متجاوز با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع، آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های F۱۵، F۱۶ و F۳۵ و شلتر جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است. دشمن در مواجهه با نیروی دریایی قهرمان و مقتدر سپاه در تنگه هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت‌های مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت کرد.

حمله به ناوشکن‌های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳

کار به اینجا ختم نشد و نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران در عملیات تنبیه متجاوز با رمز «یاحیدر کرار» با موشک‌های قدرتمند بالستیک، ناوشکن‌های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک‌های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. براساس اطلاعیه شماره ۱۴ سپاه، این نهاد نظامی و انقلابی و سایر نیروهای مسلح همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌دارد. چهارشنبه ۱۸ شهریور، ساعت ۵:۳۹ سپاه، اطلاعیه شماره ۱۵ خود را منتشر کرد.

«نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست آمریکا در حمله به پنج نفتکش ایرانی در خلیج همیشه فارس، تعداد دو فروند شناور آمریکایی و تعداد هشت نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرد. همچنین تعداد ۱۰ فروند کشتی متخلف که با تحریک و حمایت ارتش تروریستی متجاوز آمریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، مورد هدف قرار گرفتند.»

تلفات آمریکا در جنگ ایران

به هر حال، تقابل آمریکا با ایران تاکنون خسارت‌های زیادی را برای دولت ترامپ به جا گذاشته است. طبق آمار پنتاگون، با زخمی شدن ۳۰ نظامی، شمار مجروحان آمریکایی در جنگ ایران تا روز سه‌شنبه به ۸۲۰ نفر افزایش یافت. پنتاگون تاکنون کشته شدن تنها ۱۸ نظامی آمریکایی در جنگ ایران را تایید کرده بود. رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک‌تایمز و اینترسپت هم گزارش داده‌اند تلفات واقعی ارتش آمریکا بیشتر از ارقام اعلام‌شده از سوی واشنگتن است. روزنامه نیویورک‌تایمز شمار تلفات در پایگاه‌های آمریکا در اردن، عراق و خلیج فارس را نزدیک به ۵۰۰ نفر اعلام کرده. این آمار منهای، عملیات طوفانی اخیر نیروی دریایی سپاه است.

حال اگر دشمنان بخواهند به عملیات تجاوزکارانه و تروریستی‌شان در تنگه ادامه دهند، درگیری‌های نظامی از سوی ایران شدیدتر خواهد شد. علی قلهکی، فعال رسانه‌ای ضمن بیان این مطلب در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: «اصابت موشک‌های ایران در چند روز گذشته به پایگاه آمریکا در اردن»، خسارات مادی و جانی زیادی برای آمریکایی‌ها داشته؛ آمریکا به طرف‌های واسط پیغام داده و پس از تهدید، ناراحتی شدید خود را از این موضوع ابراز داشته است؛ امروز و پس از هدف قرار گرفتن چند نفتکش ایرانی در اطراف جزیره خارک، مجددا تهران تصمیم گرفت با نواخت آتش بیشتری، کمپ آمریکایی‌ها در اردن را هدف قرار دهد! پیش‌بینی‌ام این است که «ایران در پاسخ به فشار بیشتر اقتصادی»- آن ‌هم پیش از انتخابات آمریکا- تنش نظامی را افزایش خواهد داد.»

مدیریت اقتدار؛ از اشراف اطلاعاتی تا بازدارندگی پنهان

آنچه اخیرا در تنگه هرمز رخ داد، فراتر از یک درگیری نظامی، نمایش قدرت بود. مدیریت سپاه در این منطقه به گونه‌ای است که نه تنها بر تمام تحرکات دشمن اشراف دارد، در اصل توانایی آن را دارد در لحظه مناسب، برتری خود را به رخ طرف مقابل (ایالات متحده) بکشد. نکته کلیدی در این رویارویی، ایجاد ترس از ناشناخته‌ها در ذهن دشمن است. وقتی ایران با موفقیت از ابزارهای متقارن استفاده می‌کند، در واقع به آمریکا پیام می‌دهد: اگر ما با ابزارهای استفاده شده، این حجم از خسارت وارد کرده‌ایم، تصور کنید با قابلیت‌های پنهان و برگ‌های ذخیره‌مان، چه خواهیم کرد؟ این یعنی انتقال از بازدارندگی فعال به «بازدارندگی پیچیده»؛ جایی که دشمن نه تنها از قدرت فعلی ایران می‌ترسد، از آنچه هنوز نشان نداده‌ایم نیز وحشت زده است.

مهمتر از همه آنکه پاسخ ایران به آمریکایی‌ها تکانه‌ای به قیمت نفت وارد کرد و قیمت نفت برنت با ۱.۷۴ درصد تغییر نسبت به روز قبل به حدود ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید. هشداری که قبلا یک سیاستمدار آمریکایی داده بود. جیم هایمز، سیاستمدار آمریکایی گفته بود: «در یکی، دو هفته آینده شاهد عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار خواهیم بود؛ در واقع، شاید همین امروز به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. این موضوع باعث خواهد شد قیمت سوخت برای مصرف‌کنندگان آمریکایی در پمپ‌ بنزین‌ها بسیار بالا برود. این احتمال وجود دارد که شاهد تلفات بیشتری در میان نیروهای نظامی‌مان در منطقه باشیم.»

سه عامل در به چالش کشیدن آمریکا در تنگه هرمز

آمریکا با حمله به نفتکش‌ها سعی کرد، ابزار فشار اقتصادی را فعال‌تر کند. اما ایران با استفاده از دکترین پاسخ متناسب و متقارن به طرف مقابل پیام داد: «هر ابزاری که برای فشار به کار بگیرید، می‌تواند به ابزاری برای ضربه زدن به خودتان تبدیل شود.» این نکته را نیز باید در نظر داشت، ایران سطح درگیری را از «جنگ اقتصادی- دریایی» به رویارویی نظامی مستقیم کشاند تا هزینه تصمیم‌گیری برای آمریکا به شدت افزایش یابد. ضمن آنکه پاسخ داده شده، سه پیام کلیدی را منتقل می‌کند:

نفی امنیت تجهیزات آمریکا: پس از شکار زیرسطحی هوشمند، اکنون آمریکا متوجه شد، ناوگان‌هایی که در اختیار دارد و به آنها می‌بالد در برابر پاسخ‌های سریع و دقیق ایران آسیب‌پذیر هستند. به چالش کشیدن «سایه نظامی» آمریکا: ایالات متحده همواره سعی می‌کند با حضور نظامی در منطقه برای مردم، هراس و دلهره ایجاد کند. پاسخ سخت ایران نشان داد، سایه نظامی آمریکا نمی‌تواند مانعی ایجاد کند؛ اشراف عملیاتی ایران، آنان را در گوشه رینگ قرار می‌دهد.

حکمرانی قاطع ایران: ایران با این پاسخ اعلام کرد که هرگونه تجاوز به دارایی‌های ملی (نفتکش‌ها)، با پاسخی سریع و در همان منطقه- تنگه هرمز- مواجه خواهد شد. نکته دیگر آنکه وقتی آمریکا به وضوح می‌بیند، برای هر حمله به یک نفتکش ایرانی، باید ریسک از دست دادن چندین شناور یا نفتکش خود را بپذیرد، دیگر سود عملیاتی حمله برایش کاهش می‌یابد. خسارات زیاد وارد شده به دولت و ارتش آمریکا هم باعث ایجاد فشار در بدنه نظامی آمریکا (پنتاگون) می‌شود تا از درگیری‌های مستقیم که منجر به تلفات جدی تجهیزاتی و انسانی می‌شود، اجتناب کنند.

سه ضلع اتحاد داخلی، برتری اطلاعاتی و پاسخ عملیاتی در میدان، «بازدارندگی تاثیرگذار» را به تصویر می‌کشد و ثابت می‌کند. اولا: نظام سیاسی ما کاملا پشتوانه سیاسی دارد. ثانیا: با شکار بزرگی که نیروی دریایی انجام داد، تکنولوژی آمریکایی به چالش کشیده شد و با عملیاتی که صورت گرفت مجدد به ترامپ دیوانه و متوهم، فهماند ما توانایی ضربه زدن به نقاط حساس آمریکا را داریم. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد: ایران توانسته است «زنجیره پاسخ» را به گونه‌ای مدیریت کند که دشمن را در وضعیت ترس از خسارت بیشتر قرار دهد. پاسخ ایران مانوری برای تثبیت این واقعیت بود؛ تنگه هرمز، منطقه نفوذ و عملیات آمریکا نیست و هرگونه جسارت در این منطقه، با هزینه‌های سنگین تجهیزاتی و عملیاتی همراه خواهد بود.