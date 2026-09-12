به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در کارگروه تخصصی اشتغال خراسان جنوبی با قدردانی از همکاری دستگاههای نظارتی و جامعه اطلاعاتی استان اظهار کرد: اتفاقات بسیار مبارکی در استان افتاده و صادقانه از دستگاههای نظارتی و جامعه اطلاعاتی که در این حوزه همکاری داشتهاند، تشکر میکنم.
وی افزود: مجموعه جامعه اطلاعاتی، سپاه و فراجا در این حوزه تعامل خوبی داشتهاند و دادههای ارائهشده از سوی این مجموعهها با یکدیگر مطابقت داشته است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی استان بیان کرد: خراسان جنوبی در برخی شاخصهای اقتصادی جایگاه دوم کشور را کسب کرده و اتفاقات خوبی در حوزههای مختلف در حال رقم خوردن است.
هاشمی با اشاره به عملکرد بانکهای استان در حوزه اشتغال گفت: بانکهای استان کمترین منابع و بیشترین مصارف را داشتهاند و از مدیران بانکی بابت همراهی و همکاری در این زمینه تشکر میکنم.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال موجود تصریح کرد: حفظ وضعیت موجود بسیار مهم است؛ چراکه فردی که شغل خود را از دست میدهد، ممکن است برای دریافت بیمه بیکاری در سامانه ثبتنام کند، بنابراین باید پیش از از دست رفتن فرصتهای شغلی، برای حفظ آنها اقدام کنیم.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در کنار حفظ اشتغال موجود، ایجاد اشتغال نیز باید دنبال شود و دو موضوع همواره مورد تأکید بوده است؛ یکی ایجاد اشتغال در سطح روستاها و دیگری فراهم کردن زمینه اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی.
هاشمی گفت: باید تلاش کنیم جوانان در مناطق روستایی ماندگار شوند و ایجاد فرصتهای شغلی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده در این نشست افزود: بخشی از اشتغال استان در مناطق شهری و بخشی در مناطق روستایی ایجاد شده و دستگاههای مختلف نیز در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال اظهار کرد: بسیج سازندگی، فنی و حرفهای، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاهها اقدامات خوبی انجام دادهاند و این زنجیره باید ادامه پیدا کند.
هاشمی همچنین بر ضرورت فعالتر شدن جلسات اشتغال در شهرستانها تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید جلسات اشتغال را بهصورت منظم، کاربردی و عملیاتی برگزار کنند و پیگیری مصوبات و نتایج این جلسات را جدی بگیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت اعتبارات موجود برای ایجاد تحول بیشتر در حوزه اشتغال استفاده کنیم و مدیران با جدیت، هم حفظ اشتغال موجود و هم ایجاد فرصتهای شغلی جدید را دنبال کنند.
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