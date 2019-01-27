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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۵۲

اجرای پویش درختکاری در غرب تهران

اجرای پویش درختکاری در غرب تهران

طرح فراگیر توزیع و کاشت نهال در باغچه منازل شهروندان در قالب نهضت درختکاری در سطح منطقه ۵ از دهم دی ماه شروع و تا پانزدهم اسفند ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام دهقانی: علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۵ شهرداری تهران اعلام کرد به منظور توسعه فرهنگ محیط زیست و افزایش حس مسئولیت پذیری شهروندان، اقدام  به توسعه و حفظ فضاهای سبز شهری شده است.    

وی افزود: از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۳۷ یا تماس و مراجعه حضوری به مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز این منطقه، محل سکونت اعلام  و پس از انجام بررسی های لازم نسبت به اعزام کارشناس و کاشت نهال مناسب در منازل اقدام شده و  حداکثر  ۴ اصله نهال  مثمر و غیر مثمر تحویل هر شهروند می شود.  

  معاون خدمات  شهری و محیط زیست منطقه  با اشاره به گونه های گیاهی توزیعی گفت: همه گیاهان از انواع سازگار با شرایط آب و هوایی شهر تهران اهدا شده و درخصوص نگهداری و رسیدگی مناسب تر نهال های تازه کاشت، توزیع بروشور های آموزشی به شهروندان توسط کارشناسان مرکز تام انجام می شود.   

علی بخشی افزود: نهال های تهیه شده با کیفیت عالی بوده و توسط کارگران با تجربه فضای سبز و زیر نظر کارشناسان متخصص غرس می شود. این طرح با هدف افزایش رضایت شهروندی و توسعه امر درختکاری و نگهداری آن تا  ۱۵اسفند ماه  انجام می شود.

کد مطلب 4525386

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