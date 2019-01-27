اجرای پویش درختکاری در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام دهقانی: علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۵ شهرداری تهران اعلام کرد به منظور توسعه فرهنگ محیط زیست و افزایش حس مسئولیت پذیری شهروندان، اقدام به توسعه و حفظ فضاهای سبز شهری شده است.

وی افزود: از طریق تماس تلفنی با سامانه ۱۳۷ یا تماس و مراجعه حضوری به مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز این منطقه، محل سکونت اعلام و پس از انجام بررسی های لازم نسبت به اعزام کارشناس و کاشت نهال مناسب در منازل اقدام شده و حداکثر ۴ اصله نهال مثمر و غیر مثمر تحویل هر شهروند می شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره به گونه های گیاهی توزیعی گفت: همه گیاهان از انواع سازگار با شرایط آب و هوایی شهر تهران اهدا شده و درخصوص نگهداری و رسیدگی مناسب تر نهال های تازه کاشت، توزیع بروشور های آموزشی به شهروندان توسط کارشناسان مرکز تام انجام می شود.

علی بخشی افزود: نهال های تهیه شده با کیفیت عالی بوده و توسط کارگران با تجربه فضای سبز و زیر نظر کارشناسان متخصص غرس می شود. این طرح با هدف افزایش رضایت شهروندی و توسعه امر درختکاری و نگهداری آن تا ۱۵اسفند ماه انجام می شود.