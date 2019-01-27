ایران برای روابط با ترکمنستان اهمیت زیادی قائل است

به گزارش خبرگزاری مهر، وفا حاجی اف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان عصر امروز با محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ظریف با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای روابط با ترکمنستان اهمیت زیادی قائل بوده و آن را از نزدیکترین کشورها به خود می داند، افزود: ما همیشه خواهان گسترش روابط و همکاریها با ترکمنستان در زمینه های مختلف هستیم و امیدواریم از تمامی ظرفیت های موجود برای گسترش دوستی ها و برادریها بهره مند شویم.

وزیر امور خارجه با اشاره به توافقات صورت گرفته در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر، آمادگی ایران را برای اجرای پروژه های مشترک در خزر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه هیچ مساله ای نباید دوستی ها را تحت تاثیر قرار دهد، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک نشست کمیسیون مشترک دو کشور برگزار شود.

معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز ضمن با اهمیت خواندن روابط و همکاریهای کشورش با جمهوری اسلامی ایران، به گفتگوهای سازنده خود با عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه اشاره کرده و گفت: در تلاش هستیم با رفع برخی موانع زمینه لازم را برای گسترش و تعمیق همکاری ها و روابط دوجانبه و دوستی بیش از پیش دو کشور فراهم نمائیم.