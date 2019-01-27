به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد ابوالقاسمی فر شامگاه یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی برنامه‌های دهه فجر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بابیان اینکه در این واحد دانشگاهی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هشت عنوان برنامه برگزار می‌شود، تأکید کرد: اعزام اساتید و دانشجویان خبره از دانشگاه‌های داوطلب در دهه فجر به مساجد سطح شهرستان برای سخنرانی و بیان دستاوردهای انقلاب یکی از این برنامه‌ها است.

وی افزود: برگزاری جلسه هم‌اندیشی اساتید با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی از همه دانشگاه‌ها برای ۱۲۰ نفر و اعزام یک‌روزه دانشجویان و اساتید و کارکنان به مناطق محروم در قالب گروه‌های جهادی در زمره برنامه‌های این ایام است.

رئیس دانشگاه آزاد شاهرود، گفت: در این ایام همچنین برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با عرضه آثار فرهنگی و هنری دانشگاه‌ها و موسسات خیریه و ... با مشارکت همه دانشگاه‌ها در محل دائمی سالن نمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار قرار دارد.

ابوالقاسمی‌فر برگزاری مسابقات فوتسال اساتید دانشگاه را دیگر برنامه ویژه دهه فجر دانست و تاکید کرد: برگزاری مسابقات فوتسال اساتید از همه دانشگاه‌ها، برگزاری مسابقات فوتسال اساتید از همه دانشگاه‌ها و همچنین برنامه تفریحی ورزشی استخر برای کارکنان را از دیگر برنامه‌های دانشگاه آزاد شاهرود در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دانست.