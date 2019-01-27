بودجه ۶.۴ میلیارد تومانی سال ۹۸ شهرداری کلاچای تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورحسین عصر یکشنبه در نشست بررسی و تصویب بودجه سال آینده شهرداری کلاچای که دفتر شورای شهر کلاچای برگزار شد، اظهارکرد: بودجه پیشنهادی شهرداری کلاچای به مبلغ شش میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان از سوی اعضای شورا بررسی و تصویب شد.

پورحسین در ادامه با اشاره به رشد ۷ درصدی بودجه سال ۹۷ شهرداری کلاچای، افزود: ۶۰ درصد بودجه مربوط به هزینه‌های جاری و ۴۰ نیز در حوزه پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به رغم وجود تنگاهای مالی و درآمدی شهرداری تلاش شده خدمات خوبی در حوزه عمرانی و زیرساختی برای مردم این شهر ارائه شود، گفت: خوشبختانه گام‌های توسعه شهر کلاچای برداشته شده است.

رئیس شورای شهر کلاچای در ادامه با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه نخست امسال ۷۴ درصد بودجه شهرداری کلاچای محقق شده است، تصریح‌کرد: تلاش می شود تا اجرای پروژه‌ها در سطح شهر با شتاب بیشتری دنبال شود.