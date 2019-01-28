برنامه های جدید پردیس تئاتر شهرزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، تعدادی از اعضای شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر عصر روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه در «پردیس تئاتر شهرزاد» به تماشای نمایش «بدون تماشاگر» به کارگردانی امیر اخوین خواهند نشست.

نمایش «بدون تماشاگر» عنوان نمایش تازه ای از امیر اخوین است که اجراهای خود را از اواخر دی ماه در پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده است. قصه این نمایش پیرامون معضلات اهالی تئاتر و روایتی است از چگونگی اجرا بردن یک اثر نمایشی به همین جهت قرار است تعدادی از کارشناسان اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی، مهمان ویژه این نمایش شوند.

علی سرابی و آزاده صمدی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. ابوالفضل کاهانی نویسنده و سعید خانی در مقام تهیه کننده در این پروژه حضور دارند. طبق برنامه ریزی های انجام شده این نمایش تا پایان بهمن ماه هر شب ساعت ۱۹:۱۵ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.

نمایش «گذر لوطی هاشم» به کارگردانی حسین تبریزی عنوان نمایش دیگری است که به تازگی اجراهای خود را در پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده است و هر شب، ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۱ این مجموعه اجرا خواهد شد. طبق برنامه ریزی های انجام شده این نمایش تا اوایل اسفندماه سال جاری به اجراهای خود ادامه خواهد داد.

«گذر لوطی هاشم» یک روایت عاشقانه است که در اوایل دوره پهلوی اول می‌گذرد. شهرام عبدلی، فقیهه سلطانی، سیاوش خیرابی، زهرا جهرمی، محمدرضا ژاله بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین از سوی دیگر «سوتفاهم» به کارگردانی ایمان فتاحی، عنوان نمایش تازه دیگری است که اجراهای خود را از تاریخ ۵ بهمن ماه در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده است. این اثر نمایشی اقتباسی آزاد از رمان معروف «سوتفاهم» اثر آلبر کامو است.

تهیه کنندگی این نمایش بر عهده سجاد افشاریان است و ایمان فتاحی، امیر احمدزاده، محمد ثروتی، شوکا کریمی، فرشید شایسته بازیگران این اثر نمایشی محسوب می شوند که تا پایان بهمن ماه هر شب ساعت ۱۹ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد به اجراهای خود ادامه خواهد داد.

نمایش «مده آی سن مدار» به کارگردانی بورژین عبدالرزاقی و تهیه کنندگی امین زندگانی که در آذرماه سال جاری در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت از تاریخ ۱۱ بهمن ماه در روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت هفتگی ساعت ۱۷:۳۰ روی صحنه خواهد رفت. پیش خرید بلیت های این نمایش از روزهای قبل آغاز شده است و امکان خرید حضوری از گیشه پردیس تئاتر شهرزاد فراهم است

االیکا عبدالرزاقی، احمد ساعتچیان و مهدی بجستانی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

نمایش «هدیه جشن سالگرد» به کارگردانی مجید فرهاد تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد اجرا خواهد شد. مهدی کوشکی و آذین نظری بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

برنامه های اسفندماه پردیس تئاتر شهرزاد متعاقبا از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.