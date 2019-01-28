ریزش آوار در محل گودبرداری شده در فرمانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۳۸ دقیقه صبح امروز یک مورد حادثه ریزش آوار در محل گودبرداری شده در خیابان فرمانیه تهران به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام شد که در پی آن دو ایستگاه به همراه امکانات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه قطعه زمین ۳۰۰ متری بود که به عمق شش متر گودبرداری شده بود. کارگران روی ضلع دیوار جنوبی مشغول به کار بودند که یکباره بخشی از این دیوار تخریب می‌شود. با اعلام این حادثه آتش نشانان در مدت زمان سه دقیقه به محل حادثه رسیدند و در اطلاعات اولیه خبر دادند که ظاهراً دو نفر از کارگران زیر این آوار محبوس هستند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به اینکه بلافاصله همزمان با ایمن‌سازی عملیات آواربرداری و خاکبرداری آغاز شد، گفت: خوشبختانه بعد از مدتی آتش‌نشان یکی از این کارگران را که مردی در حدود ۳۵ سال سن و تابعیت افغان داشت از زیر آوار خارج کردند و به عوامل اورژانس تحویل دادند.

ملکی افزود: در حال حاضر تلاش برای یافتن فرد دوم که کاملاً مدفون شده ادامه دارد و اطلاعاتی از مشخصات این فرد در دسترس نیست.